俳優の犬飼貴丈さん（31）が29日、都内で行われた故郷・徳島県をPRするイベントに登場。徳島県好きを公言するお笑いトリオ・森三中とともに徳島の魅力を語り合いました。

犬飼さんたちが登場したのは、『徳島県首都圏向けプロモーション発表会』。徳島県出身で、2025年から『阿波とくしま観光大使』をつとめている犬飼さんが、様々な観光名所を巡るCMがお披露目されました。

■森三中、徳島グルメのおいしさを熱弁

徳島県好きを公言していることから、イベントにゲストとして参加した森三中の3人。黒沢かずこさん（47）は「渋谷に徳島の料理を出すお店があって、そこ常連なんですけど。ランチが徳島の野菜が食べ放題なんですよ。野菜がおいしいなってすごく思います」と熱弁。さらに、徳島トークが止まらない森三中に、犬飼さんは思わず「（まるで徳島に）住んでいる人ですよね？ 大使として脅威を感じています」とタジタジになる場面も。

また、大島美幸さん（46）は、名物の徳島ラーメンを「米が合うラーメン」と絶賛。こだわりの食べ方があるそうで「米を2杯おかわりして。卵が無料のお店だったんですよ。卵かけご飯みたいにして、その上に麺をのせてかきこむ」とプレゼンすると、すかさず黒沢さんが「それじゃやせないよ！」とツッコミを入れて会場をわかせました。