司会者でテレビキャスターの草野仁（８１）が３０日、スポーツ報知の取材に応じ、２１世紀枠で第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に選ばれた母校・長崎西高を祝福した。

草野は長崎・島原市で育ち、島原高から長崎西高に編入し、１９６２年に同高を卒業。４５年ぶりの甲子園出場（センバツは７５年ぶり２回目の出場）に「落選するのではないかと心配していましたが、選出していただき、非常にうれしく思います。４５年前（１９８１年）に夏の甲子園に出場した際には、ＮＨＫ『ニュースセンター９時』のスポーツ担当として母校を取材させていただきました。（西武、ソフトバンク、巨人などで活躍した）工藤公康投手でしたから致し方ないのですが、名古屋電気（現・愛工大名電）にノーヒットノーランで敗戦（０対４）。甲子園出場自体は、それ以来になります」と感慨深げだった。

同高は県内有数の進学校。スーパーサイエンスハイスクール指定校らしく、選手が個別のテーマに取り組み、練習や試合に反映させている。マネジャーの自作アプリを使って分析に充てるなど、チーム一体となった科学的な取り組みが評価された。

草野は「私が在籍した頃と雰囲気も変わって、生徒たちの学力レベルも高くなっています。（その力を）野球でも発揮してほしいです」とエール。「恐らく（各地区を勝ち上がった）強豪校との対戦になるでしょう。厳しい試合になると思いますが、（スケジュールが合えば）ぜひ応援に行きたいと思っています」と語っていた。

◆草野 仁（くさの・ひとし）１９４４年２月２４日、満州国新京（現・中国吉林省長春）生まれ。８１歳。長崎・島原市で育ち、６２年長崎西高卒。６７年東大文学部社会学科卒、同年ＮＨＫ入局。７６年モントリオール、８０年レークプラシッド五輪の実況中継を担当。８５年退局し、フリーに。日本テレビ系「ザ・ワイド」、ＴＢＳ系「世界ふしぎ発見！」の司会を担当。