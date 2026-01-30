『DREAM STAGE』“タイトル回収”に反響「NAZEの絆に涙出そう」
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第3話が、30日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
第3話では、ファッションイベントTGCでの活躍をきっかけに注目を集め始めたNAZEが、エリートグループ・TORINNERが所属する巨大事務所の策略に巻き込まれる。取材や番組出演が次々と白紙に戻され、グループは窮地に立たされる。
そんな中、NAZEを救おうとリョウ（岩瀬洋志）が自身のライブへのゲスト出演を提案するが、それは敵対するプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）が仕掛けた罠だった。超大手事務所の資金力と影響力を使い、会場をTORINNERのファンで埋め尽くす計画が進められる。
パクは「NAZEはしょせん残り物。必死で歌っても踊っても客席は沈黙。ジ・エンドだ」とSNSを駆使してNAZEを追い込み、残酷な“公開処刑”のステージを用意する。そこへ現れた週刊誌記者・風祭（河内大和）も不穏な空気を漂わせ、逃げ場のない状況が強調された。
吾妻は、世代も国籍も異なるNAZEのメンバーを、同じ釜の飯を食う仲間として“闇鍋”に例え、結束を促す。TORINNERの圧倒的なパフォーマンスを前にしても、NAZEは臆することなく円陣を組み、「行くぞ！」「俺達だけのDREAM STAGE！」と拳を突き合わせてステージに向かった。
視聴者からは「タイトル回収キター！」「ドラマタイトル言った！！ドリームステージ！」「NAZEの絆に涙出そう」といった反応が続々。さらに、多国籍グループという設定を生かし、それぞれの国をイメージした衣装で披露されたステージには、「この子達の良さを活かす衣装 めっちゃ良い」「それぞれの国の衣装に着替えてパフォーマンスするって凄いな」などの声が寄せられている。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
そんな中、NAZEを救おうとリョウ（岩瀬洋志）が自身のライブへのゲスト出演を提案するが、それは敵対するプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）が仕掛けた罠だった。超大手事務所の資金力と影響力を使い、会場をTORINNERのファンで埋め尽くす計画が進められる。
パクは「NAZEはしょせん残り物。必死で歌っても踊っても客席は沈黙。ジ・エンドだ」とSNSを駆使してNAZEを追い込み、残酷な“公開処刑”のステージを用意する。そこへ現れた週刊誌記者・風祭（河内大和）も不穏な空気を漂わせ、逃げ場のない状況が強調された。
吾妻は、世代も国籍も異なるNAZEのメンバーを、同じ釜の飯を食う仲間として“闇鍋”に例え、結束を促す。TORINNERの圧倒的なパフォーマンスを前にしても、NAZEは臆することなく円陣を組み、「行くぞ！」「俺達だけのDREAM STAGE！」と拳を突き合わせてステージに向かった。
視聴者からは「タイトル回収キター！」「ドラマタイトル言った！！ドリームステージ！」「NAZEの絆に涙出そう」といった反応が続々。さらに、多国籍グループという設定を生かし、それぞれの国をイメージした衣装で披露されたステージには、「この子達の良さを活かす衣装 めっちゃ良い」「それぞれの国の衣装に着替えてパフォーマンスするって凄いな」などの声が寄せられている。