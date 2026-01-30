パ・リーグＴＶは３０日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで恒例企画「ＦＡＮＳ ＭＥＥＴＵＰ監督編」をアップ。パ・リーグ６球団の監督座談会の模様を公開したが、日本ハム・新庄監督が「私の推しポイント」として「僕ね、字がうまいんですよ。こう見えて」と語った。

その上で「今年はファンへのメッセージを書いてエスコンのショップで売りたいと思いますので、僕の字のうまさを見て下さい」とＰＲ。確かに新庄監督の美文字は日本ハムの監督に就任した２０２２年に話題となっており、「達筆さに驚きました」、「とても美しい」と絶賛されていた。

トーク序盤では秋季キャンプに参加しなかった理由を「シーズン終わってすぐ鼻の整形をして。土台で笑い顔が窮屈だったので取ってきました」と激白。さらにマスクを続ける理由について「結構暑いんですけど、バントの時に３回言うクセがあって。すぐバレる。あとマスクをしている姿は嫌いじゃない」と説明。さらに「あとは風邪。囲み取材とかしている時に移されて、選手に移したくないので。マスクはずっとしておきたいと思いますね」と明かす。

「今年の目標は育てるとかそんなん一切無しにして打倒・小久保裕紀で戦っていきます。ホークスじゃないですよ。３連覇はさせません」と宣言していた。