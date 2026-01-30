ブールミッシュから苺香る新作♡苺のクッキーサンドと苺フェス開催

苺が恋しくなる季節に、ブールミッシュから心ときめく新作が登場。「苺のクッキーサンド」は、素材の風味を大切にしたクッキーと甘酸っぱい苺クリームの組み合わせが魅力です。さらに2月1日からは、苺好きにはたまらない「苺フェス」も開催。定番ケーキから華やかなタルト、パフェまで、苺の美味しさを存分に楽しめるラインナップが揃います。自分へのご褒美にも、ちょっとした手土産にもぴったりな苺スイーツをご紹介します♪

苺のクッキーサンドの魅力

価格：1個入：540円／8個入：1,080円

新商品「苺のクッキーサンド」は、全粒粉の香ばしさとサクサク食感が楽しめるクッキーに、苺のクリームをサンドした一品。

全粒粉と本和香糖を使用することで、やさしくまろやかな甘みと苺の甘酸っぱさが絶妙なバランスに仕上がっています。

全国百貨店や駅ビル専門店などで、2月1日(日)より順次販売されます。

苺フェス限定スイーツ勢揃い

【ベリートリュフケーキ】

価格：1個入・432円

ラズベリー、クランベリー、ストロベリーを使った生地に、トリュフチョコレートを一粒閉じ込めました。

【苺ショートケーキ】



価格：756円

甘さ控えめのクレーム・シャンティーイとしっとりスポンジが好相性。

【苺のタルト】



価格：3,672円

旬の苺とカスタードクリームを贅沢に盛り込んだ華やかな一台。

【苺のタルトレット】



価格：789円

手軽に楽しめるサイズ感も魅力です。

【くちどけチョコレートパフェ】



価格：897円

チョコレートプリンとベリーチョコレートムースのハーモニーが楽しめます。

※写真は全てイメージです。※店舗によりお取り扱いのない場合がございます。

SNSキャンペーンも見逃せない

新発売を記念して、Instagramでは「苺のクッキーサンド」が当たるプレゼントキャンペーンを開催。

開催期間：2026年2月1日(日)18:30～2月10日(火)23:59

応募方法：ブールミッシュ公式Instagram(@boulmich_official)をフォローし、キャンペーン投稿に【苺フェスの食べてみたい商品】をコメント。

※一部店舗を除く

※抽選や応募条件の詳細は公式案内をご確認ください。

苺の幸せを今だけ味わって

サクッと香ばしいクッキーと苺の甘酸っぱさが広がる新作「苺のクッキーサンド」をはじめ、ブールミッシュの苺フェスは苺好きの心を満たすラインナップが勢揃い。

期間限定だからこそ、今しか出会えない味わいを楽しみたいところです。ご褒美スイーツにも、贈り物にもぴったりな苺スイーツで、春の気分を先取りしてみてはいかがでしょうか♡