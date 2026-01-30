66歳男性・金融資産3億1200万円「私は普通のサラリーマンですが、ゼロから資産を増やすことができた」その理由とは？
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、兵庫県在住66歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：66歳男性
同居家族構成：本人、妻（62歳）
居住地：兵庫県
リタイア前の職業：会社員
リタイア前の年収：950万円
現在の金融資産：預貯金1200万円、リスク資産3億円
これまでの年金加入期間：国民年金40年、厚生年金40年
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：約6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：約17万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：加給年金39万7000円（年額）
年金以外の収入：給与収入約7万円（不定期）
配偶者の年金や収入：なし
ひと月の支出：20万円
「投資による儲けが想定以上にある」現在、およそ預貯金1200万円、リスク資産3億円を保有しているという投稿者。
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「現役時代にもっと使っておけばよかった・正直貯めすぎた」と回答。
その理由として、「退職後もリスク資産が想定以上に増えています。特に円安の影響で、ドル建ての投資信託と、純金積立の評価額が増えています。こうなることが分かっていれば、もう少し使ってもよかったかも」と語っています。
「2億円を目標に老後資金を蓄えてきた」現役時代は、老後資金として「2億円」貯めることを目標にしていたそう。
「将来老人ホームに入居するために3000万円×2人＝6000万円、定年後の病気に備えて5000万円、子どもの住宅支援などに4000万円、自分たちの趣味に5000万円」と想定して備えてきたといいます。
実際に年金生活を迎えた今も、老後資金として「2億円」を目指してきたのは間違いではなかったと感じているとのこと。
とはいえ「ここ3年ほどの円安と純金価格の高騰で、想定以上に資産が増えました。なので、今は子どもに対する暦年贈与などで資産を減らしている」とあります。
「若い頃からの計画的な資産構築が必須」今の生活の満足度については「非常に満足している」という投稿者。
「自分たちの日常で使うお金は年金で十分に賄えていますので、不満はありません」とその理由を語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「若い頃からの計画的な資産構築が必要です。私は普通のサラリーマンですが、ゼロから3億円以上もの資産を増やすことができました。その大きな理由は3つ。『生命保険、火災保険は使わず、自分の貯蓄で対応すれば良いと考えたこと』、『自動車は持たないこと（免許のみ）』、『賭け事はしない。宝くじも買わないこと』」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)