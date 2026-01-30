お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァさん（35）が29日、初めて監督を務めた映画『禍禍⼥』の外国特派員協会記者会見に、プロデューサーの高橋大典さんとともに登壇し、流ちょうな英語でスピーチを披露しました。

映画『禍禍⼥（まがまがおんな）』（2月6日公開）は、ゆりやん監督自身が経験した恋愛をユーモラスに描いた初監督作品。既に海外の4つ映画祭で賞を獲得し、30の国際映画祭に正式出品・ノミネートされています。

ゆりやん監督は登壇すると流ちょうな英語で「私はお笑い芸人であり、ときどき俳優、ラッパーとしても活動しております。でも私のメインはご覧の通り、弁護士をやっております。今度は法廷でお会いしましょう」とジョーク交じりに挨拶。その後、通訳を通さず、自分自身で日本語に翻訳し、会場を和ませました。

■ジョーク連発で会場は大笑い 次回作は「『国宝2』を！」

質問で“映画の犠牲者はみんな男性だった”理由を聞かれた、ゆりやん監督は「これはまさに実際に私の実体験のラブストーリーをもとにしています。それがなぜホラーになったのかというと、復讐（ふくしゅう）劇だからです。私の人生で私を振った男たち、“あんたたちは間違っている。わたしを振ったことを後悔しろ”という気持ちを込めています」と思いを語りました。

また、“映画に出てくる『ヒロシ』や『ヨウイチ』といった（男性陣の）名前は、実際の相手の実名なのか？”という質問には「Yes, they are. （実名です）」と、まさかの事実を明かし、会場を盛り上げました。

最後に次回作について質問された、ゆりやん監督は「あります。次回作は『国宝2』を！ よろしくお願いします」と、終始ジョーク連発で会場に笑いを起こしました。