テレビ朝日「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）が30日に今年初めて放送され、お笑いコンビ「U字工事」の福田薫（47）と益子卓郎（47）が栃木県内を紹介するリポーターとしてVTR出演。先日、タレントの磯野貴理子（61）と違う番組で栃木ロケした際のエピソードをぶっちゃけた。

照明が大事だという話から、益子が「この前、磯野貴理子さんと…」と突然磯野の名前を出すと、2人はお前が言え、お前こそとニヤニヤしながらなすり合い。

結局、益子が「磯野貴理子さんと栃木でロケしたんですよ。そしたら貴理子さんが照明の当て方、物凄くこだわるんですよ。“こっち！こっちから撮って！”“いま当たってない！こっちこっち！”“もっとこっち！”って照明さんが凄い大変そうに…こっちですか？こっちですか？って」と磯野のこだわりを暴露した。

これを福田が「光中心にロケの立ち位置考えてた。初めての体験でした」とまとめると、スタジオでVTRを見ていた有吉弘行（51）は「ダメだぞ。怒られるぞ」と苦笑いだった。

番組は今回が今年初放送。次回放送は2月13日で2時間SPとなる。