女子プロレス「マリーゴールド」で新設された６人タッグ王座「３Ｄトリオス」の初代王者決定トーナメント１回戦（３０日、新宿フェイス）で山岡聖怜＆山崎裕花＆越野ＳＹＯＫＯ．が、石川奈青＆ハミングバード＆橘渚を退け、準決勝へ駒を進めた。

試合では石川組に奇襲を仕掛けられた聖怜組だったが、越野がハミングバードをとらえて一気に逆襲。聖怜組が３人で同時にチョップを叩き込み、その後も好連係を炸裂させる。

９分過ぎには聖怜が橘にスピアーを浴びせると、スワンダイブ式ドロップキックを発射して流れを奪った。最後は聖怜が橘をダイヤル固めで抑え込み、３カウントを奪った。

２０２５年にデビューした同期の３人は準決勝（２月１５日、大阪１７６ＢＯＸ）で桜井麻衣＆翔月なつみ＆山中絵里奈と対戦する。試合後、次戦で激突する桜井組と向かい合うとマイクを持った聖怜は「勝ちました！ 大阪で大阪出身の翔月なつみ、山中絵里奈を辱めてやろうぜ！」と挑発。

すると山中から「アンタら、大阪の先輩ナメとったらあかんで」と関西弁で忠告され、さらに翔月からも「せやせや、恥かくんはそっちやで」とにらみつけられた。初代王者の座を巡り、バトルはシ烈さを増すばかりだ。