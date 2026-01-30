鷲尾伶菜、赤髪にイメチェン レディー・ガガライブコーデに「別人級でびっくりした」「おしゃれすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/01/30】歌手の鷲尾伶菜が1月30日、自身のInstagramを更新。鮮やかな赤髪にイメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳元LDH「別人級でびっくりした」赤髪イメチェン
鷲尾は「ずっと楽しみにしていた＠ladygaga 赤髪で参戦」「最高すぎた幸せ」とつづり、レディー・ガガ（Lady Gaga）の来日公演「The MAYHEM Ball」を訪れた際の写真を投稿。これまでのクールな黒髪の印象から一転、赤色に染め上げた姿を公開した。目元にビジューをあしらった華やかなメイクに、ボリュームのある黒のファーコートを合わせたエッジの効いたコーディネートで、力強くも美しいビジュアルを披露している。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「別人級でびっくりした」「かっこよすぎる」「惚れてしまう」「おしゃれすぎる」「満喫してるのが分かる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元LDH「別人級でびっくりした」赤髪イメチェン
◆鷲尾伶菜、レディー・ガガのライブに赤髪で参戦
鷲尾は「ずっと楽しみにしていた＠ladygaga 赤髪で参戦」「最高すぎた幸せ」とつづり、レディー・ガガ（Lady Gaga）の来日公演「The MAYHEM Ball」を訪れた際の写真を投稿。これまでのクールな黒髪の印象から一転、赤色に染め上げた姿を公開した。目元にビジューをあしらった華やかなメイクに、ボリュームのある黒のファーコートを合わせたエッジの効いたコーディネートで、力強くも美しいビジュアルを披露している。
◆鷲尾伶菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「別人級でびっくりした」「かっこよすぎる」「惚れてしまう」「おしゃれすぎる」「満喫してるのが分かる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】