「今日好き」みなつ、親子プリクラ公開「2人とも綺麗すぎる」「そっくり」の声
【モデルプレス＝2026/01/30】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた久保田海羽（みなつ）が1月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親とのプリクラを公開した。
【写真】「今日好き」出身美女「そっくり」美人母との親子プリクラ
みなつは「親子プリ」と撮影時に書き込んだ母親とのプリクラを投稿。笑顔でピースサインをするみなつと、みなつを後ろから抱きしめる母親の仲睦まじい姿が収められていた。
この投稿に、ファンからは「仲良しで素敵」「美人親子」「2人とも綺麗すぎる」「そっくり」「理想の親子関係」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。みなつは「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立したが、2024年9月に破局した。（modelpress編集部）
◆みなつ、仲睦まじい親子プリ披露
◆みなつの投稿に「2人とも綺麗すぎる」の声
