MASK¡¢²ò»¶¤«¤é20Ç¯¡£Ë½§PIT 2¥Ç¥¤¥º¸ø±é³«ºÅ¡£¿·¥¢¡¼¼Ì¸ø³«
2006Ç¯5·î1Æü Zepp Tokyo¤Ë¤ÆÂ´¶È(²ò»¶)¤·¤¿MASK¤¬¡¢20Ç¯¤¿¤Ã¤¿2026Ç¯5·î1Æü & 5·î2Æü Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¡£LOOP ASH ÂåÉ½¡¦Ì¤»¶¤ÎÂÎÄ´¼¡Âè¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬MASKºÇ¸å¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉOzz Croce For MEN¤ÈMASK¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë½§PIT¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Ozz Croce For MEN¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤ËË½§PIT¸ø±é¤ËÀè¶î¤±¡¢4·î¤Ë¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ãLOOP ASH PRESENTS FINAL MASK¡ÖTHANK YOU¡×¡ä
2026Ç¯5·î1Æü(¶â)
Åìµþ¡¦Ë½§PIT
toyosu.pia-pit.jp
³«¾ì 16:45
³«±é 17:30
¡Î½Ð±é¡Ï
¡úMASK Âè°ì´ü
AOI (Vocal)
SANA (Guitar)
MICHIRU (Guitar)
KAZUTAKE (Bass)
NANA (Drum)
¡úMASK ÂèÆó´ü
JIN (Vocal)
SANA (Guitar)
MICHIRU (Guitar)
KAZUTAKE (Bass)
MINAMI (Drum)
¡úAioria (¥²¥¹¥È)
¡úALiBi (¥²¥¹¥È)
¡úSCISSOR (¥²¥¹¥È)
¡úand more¡Ä
»Ê²ñ¡§ÃÄÄ¹ NoGoD
¡ÚÌä¡ÛDISK GARAGE¡§info.diskgarage.com
2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)
Åìµþ¡¦Ë½§PIT
toyosu.pia-pit.jp
³«¾ì 13:15
³«±é 14:00
¡Î½Ð±é¡Ï
¡úMASK Âè°ì´ü
AOI (Vocal)
SANA (Guitar)
MICHIRU (Guitar)
KAZUTAKE (Bass)
NANA (Drum)
¡úMASK ÂèÆó´ü
JIN (Vocal)
SANA (Guitar)
MICHIRU (Guitar)
KAZUTAKE (Bass)
MINAMI (Drum)
¡úPENICILLIN (¥²¥¹¥È)
¡úDASEIN (¥²¥¹¥È)
¡úMoi dix Mois (¥²¥¹¥È)
¡úSCISSOR (¥²¥¹¥È)
»Ê²ñ¡§ÃÄÄ¹ NoGoD
¡ÚÌä¡ÛDISK GARAGE¡§info.diskgarage.com
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ï
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÆó¼¡Àè¹Ô¼õÉÕÃæ
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
2·î2Æü(·î)23:59 ¡ºÀÚ
¡Ú¼õÉÕURL¡Û
http://eplus.jp/mask/
¡¦VIP »ØÄêÀÊ ÄÌ¤··ô
\33,000(ÀÇ¹þ/DÊÌ)
¡Ò»°ÂçÆÃÅµÉÕ¤¡Ó
¡ MASK Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥àPASS
¢ MASK ¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë(ÈóÇäÉÊ)
¡ö¹â¶¶¿Ô ²èÇì¤Ë¤è¤ë MASK 7¿Í³¨
£ 8 shot »£±Æ²ñ
¡ö2ÆüÌÜ(5/2)½ª±é¸å¤Ë»£±Æ
¡öÎÙ¤ÎÀÊ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥»¥ì¥¯¥È²Ä
¡¦Á°Êý»ØÄêÀÊ
\8,800(ÀÇ¹þ/DÊÌ)