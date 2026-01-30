◆プロボクシング ▽スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）１０００万円トーナメント８回戦 ●大谷新星（８回ＴＫＯ）木谷陸〇（３０日、東京・後楽園ホール）

優勝賞金１０００万円を懸けた「フェニックスバトル スーパーフェザー級トーナメント」１回戦で、メキシコからの“逆輸入ボクサー”木谷陸（２５）＝ＫＧ大和＝が、大谷新星（２４）＝真正＝を８回２分４２秒ＴＫＯで下した。５月予定の準々決勝では、福井貫太（石田）ｖｓ向山太尊（ＤＡＮＧＡＮ）の勝者と対戦する。

日本ランク４位・大谷と６位・木谷の対戦。左ジャブでリズムを作ろうとする大谷に対し、木谷は右ショート、左ボディーを好打。一進一退のハイレベルな攻防を繰り広げた。最終８回、木谷がカウンターの右ストレートを決め、大谷がキャンバスに片膝をつくダウン。再開後も木谷が連打をまとめると、レフェリーが割って入り試合をストップした。７回終了時のジャッジの採点は、３者とも大谷リードだった。

木谷は最終回のダウンシーンについて「あの右は、試合前から当たると（片渕剛太）会長とも言っていた。自然と出た」と語り、「立ち上がって来た時は半信半疑だったが、とりあえず行こうと。その後のファーストコンタクトで効いているなと思って仕留めにいきました」とフィニッシュシーンを振り返った。

対戦相手の大谷について「やりづらさはなかったが、思ったより強かった。もうちょっと差があるかなと思っていた。パワーはそこまで感じなかったがスピードが早かった」と話すと、優勝賞金１０００万円を懸けたトーナメントについて「レベルが高いですね」と改めて実感していた。

日本・ＷＢＯアジアパシフィック同級６位、東洋太平洋同級８位の木谷は、高校卒業後にメキシコに渡り、現地で１１戦８勝（３ＫＯ）３敗の成績を残した。昨年２月に日本に帰国。同年９月の国内デビュー戦で、龍王（角海老宝石）を５回ＴＫＯで下してランキング入りを果たした。今回が国内２戦目だった。

昨年１２月には、サウジアラビアでのアラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦を控えた世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝のスパーリングパートナーを務めた。木谷はメキシコでピカソとスパーリング経験があり、大役に抜てきされた。「井上チャンピオンだけじゃなく、（日本帰国から）この１年、レベルの高い選手とやらせていただいたのでかなり強くなった。日本人っていうのはやっぱりレベル高いなと、この１年で思った。メキシコよりレベルが高いんじゃないかなと普通に思った」。メキシコから帰国後、日本ボクシングのレベルの高さを実感したという。

「きょうはメキシコでやってきたことの下地プラス、今の片渕会長とのコンビがうまくはまったのかなと思います」。メキシコと日本のハイブリッドボクサーが、強豪ひしめく１０００万円トーナメントの主役に名乗りを上げた。

戦績は木谷が１０勝（５ＫＯ）３敗、大谷が１３勝（９ＫＯ）３敗。