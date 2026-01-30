「ビジュが…強すぎる…」橋本環奈、ブチギレ後の白衣ショットに「顔面偏差値高すぎ」「目の保養」の声
「ビジュが…強すぎる…」橋本環奈、ブチギレ後の白衣ショットに「顔面偏差値高すぎ」「目の保養」の声
フジテレビ系の月9ドラマ『ヤンドク！』の公式Instagramアカウントは1月29日、投稿を更新。ドラマのオフショットを公開しました。
【写真】橋本環奈、ブチギレ後の白衣ショット！
「ビジュが…強すぎる…」同アカウントは「第4話 2月2日放送 月9ドラマ『#ヤンドク！』」とつづり、1枚の写真を投稿。「病院で電子タバコを吸って湖音波（#橋本環奈）にブチギレられた竜司（#小林虎之介） シーン直後のオフショット！ ※電子タバコは小道具です」と写真が撮影されたタイミングを紹介し、腕を組んでいる白衣姿の橋本環奈さんと、笑顔の小林虎之介さんのオフショットを披露しています。橋本さんは“ブチギレ”シーンの余韻が残っているのか、まだ少し顔をしかめている様子。
この投稿にコメントでは「目の保養すぎる二人」「ビジュが…強すぎる…」「顔面偏差値高すぎです…！！！」「カッコイイ＆可愛い」「環奈ちゃんのヤンキーぶりがイケてますね」「あねごとのツーショさいこうです!!」と称賛の声が多数寄せられています。
“ヤンキーみ”のある私服姿も！2月2日に第4話の放送を迎える『ヤンドク！』の公式アカウントでは、さまざまな出演者の撮影オフショットを公開しています。過去の投稿には、橋本環奈さんが演じる元ヤンキーで脳神経外科医の主人公・湖音波の特攻服姿やヤンキーみのある私服姿も。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
外部サイト