歌舞伎俳優の中村獅童さん（53）が30日、千葉・幕張メッセで開催された『第14回 キャンピングカーアワード授賞式』に登場。キャンピングカーへの愛を語りました。

アジア最大級のキャンピングカーのイベント『ジャパンキャンピングカーショー 2026』の中で行われたこの授賞式。獅童さんは、家族との北海道一周旅行をはじめ、千葉・湘南・伊豆などで、キャンピングカーを使ったアウトドア旅を楽しんでいるほか、地方ロケなどでは“楽屋”としてキャンピングカーを活用するなど、日常生活・旅・仕事と一体化したキャンピングカーライフの発信力が評価され、受賞しました。

■キャンピングカーで家族旅行

獅童さんは、キャンピングカーを使った家族旅行について「子どもと一緒に行くのは、多分あと10回ぐらいなのかな、それからは夫婦で行く。人生思い出作りじゃないですけど、いま本当にいい思い出ができてる。楽しいですね」と魅力を語りました。

■前回受賞者の田村淳さん、獅童さんの妻と息子も祝福

授賞式には、前回受賞した田村淳さん（52）も登壇し、獅童さんを祝福。さらに、客席には獅童さんの妻と5歳の息子・夏幹くんも駆けつけ、授賞式を見守りました。

映画のロケ先にキャンピングカーで行くこともあるという獅童さん。その利点について「ロケって待ち時間も多い。休憩室がないロケ先もいっぱいあるから、そういう時はずっとキャンピングカーの中だと、台本読んだりとか、楽屋になる」と語りました。

■キャンピングカーで今後行ってみたい場所

ロケ先で家族と合流して、撮影が終わると旅行に行くときもあるそうで「ノープランだよね。ロケ先から一番近い、宿泊可能な道の駅を見つけて、温泉入ってそこに泊まって。そこから小田原の方に行った」と、気ままに旅をしていることを明かしました。

そして、今後やってみたいことについて「今度長期（休暇）とれたときは、日本1周かね」と語った獅童さん。最後に「キャンピングカー本当にいいですよ」と力強く語りました。