¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×Î¤¸«¤Þ¤µ¤È¡¡¼«½öÅÁÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çº£¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ë¡Ö¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¡¡Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×¤ÎÎ¤¸«¤Þ¤µ¤È¤¬£³£°Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç½ñÀÒ¡ÖÌ¡ºÍ¤Î°ìÅ©¡¡¾ÐµÈ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ØÇ°¡¢±ï¡¢±¿¡Ù¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤ÎÀäÄº¤ÈÅ¾Íî¡¢°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ç£²ÅÙ¤Î¡Ö¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¢£µ£°ºÐ¤«¤é¤Î¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×ºÆ·ëÀ®¡¢£·£°Âå¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤ò¸«¤¿ÃË¡¦Î¤¸«¤Þ¤µ¤È¤Î£·£³Ç¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Î¤¸«¤ÈÄ¹Ç¯¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÌÁÍ§¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¥ê¥ó¥´¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢·Ú²÷¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¾ÐµÈ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿Î¤¸«¤Ï¡Ö¥Í¥³¤Ç¤¹¡£¥Í¥³¡¦¾ÐµÈ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Ã¤Èµ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤â¡¢´°Á´¤Ê¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥³¤ËÂ¿Âç¤Ê²¸µÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Î¤¸«¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤¬¡¢»ÒÇ£³É¤¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¯ÊìÇ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤±¤É»º¤â¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¡¢»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Í¥³¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£´·î¤Ë¼¹É®¤ò»Ï¤á¡¢²Æ¤Ë£¸³äÄø¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½Ð¾ì¤ÎÈ¿¶Á¤ÇÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¡¢º£Æü¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ¡ºÍ¤Ï¥Ï¥µ¥ßÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î£·£³Ç¯´Ö¡£¥Ï¥µ¥ßÆþ¤ì¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¿Í¤¬¡Ö¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£¤ÎÌ´¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£¡¢¤¤¤¤É÷¤Î¤â¤È¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¡¢¡ÊºÆ·ëÀ®¤·¤¿¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×¤Ç¡Ë¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÇ®Ë¾¤·¤¿¡£