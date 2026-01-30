BODY WILD×エヴァンゲリオン30周年記念、シンクロ率を纏う限定コラボ

BODY WILDから、30周年を迎えた『エヴァンゲリオン』との特別なコラボコレクションが登場します。テーマは「シンクロ率」。作品世界を象徴するグラフィックと、快適さを追求するBODY WILDの技術が融合し、日常にさりげなくエヴァの世界観を取り入れられる仕上がりに。ユニセックスで楽しめるデザイン性と、ストレスフリーな着用感を両立したラインナップは、ファン心をくすぐる存在。ギフトにもぴったりな限定コレクションです♡

シンクロ率を高めるCUT OFF®技術

本コレクションの核となるのが、グンゼ独自のCUT OFF®(カットオフ)技術。切りっぱなしでもほつれにくく、縫い目を極力減らした設計により、ゴロつきのない軽やかな穿き心地を実現しています。

締め付け感を抑え、動きに自然に寄り添うため、長時間の着用でも快適。アウターにラインが響きにくい点も嬉しいポイントで、まさに“究極の一体感”を体感できます。

HUNTERのチェルシーブーツが進化♡170周年記念の新定番

作品世界を映す限定グラフィック

ボクサーパンツには『エヴァンゲリオン』シリーズから厳選したグラフィックを採用。メンズは全6柄、価格1,980円、サイズM・L展開。

レディースは全3柄、価格1,760円、サイズM・L展開です。

さらにソックスは、初号機、2号機、Mark.06の機体カラーやNERV、SEELEのマークを落とし込んだ全5柄を用意。価格は各880円、サイズ25-27cm。

普段使いしやすく、さりげなく“エヴァ愛”を表現できます。

日常に溶け込むコラボの魅力

アニメコラボでありながら、あくまで洗練された印象に仕上げているのがBODY WILDらしさ。

シンプルなスタイルに映えるデザインは、ファッション感覚で取り入れやすく、男女問わず楽しめます。全国量販店やGUNZE STORE、直営店などで購入できるのも魅力です。

特別な一枚で、私だけのシンクロ体験を

BODY WILDとエヴァンゲリオンが生み出した限定コレクションは、作品への想いと快適性を同時に満たす特別な存在。

CUT OFF®技術による心地よさと、象徴的なデザインが、毎日のスタイルに新鮮な高揚感を添えてくれます。自分用にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめ。

30周年という節目だからこそ手に入れたい、今だけの一体感をぜひ体感してみて♪