いま、麻婆豆腐が人気急上昇中！専門店や、変わり種も続々登場。寒い冬に温まる、麻婆豆腐をご紹介します。

【写真で見る】白、黄、緑…“進化系”カラフル麻婆豆腐の世界

空っぽの土鍋から席で調理、ぷるぷる食感！

約200軒の中国料理店が集まる横浜中華街。Nスタは、昔ながらの香港料理が味わえる「美心酒家」を訪れました。

「麻婆豆腐花」（マーボートーファー、1750円）を注文すると、提供されたのは空っぽの土鍋です。そこに、やかんに入った白い液体を注ぎ待つこと数分。フタを開けると…土鍋の中に豆腐が現れました！





先ほど注いでいた白い液体の正体は豆乳。こちらのお店では、お客さんの目の前で豆乳から豆腐を作っています。

仕上げにアッツアツの餡をかけると、ぷるっぷるの麻婆豆腐が完成です。

お客さん

「うわ！もうお豆腐できてる、不思議」

「お豆腐がすっごいミルキー。とろける〜！おいしい」

実はいま、麻婆豆腐ブームが来ています。

百貨店などで麻婆豆腐イベント主催 中川正道さん

「花椒（ホアジャオ）がブームになった。本格的な麻婆豆腐を出す店がすごく増えました。爆発的な人気に今なっています」

1分15秒で提供！? ラム肉を使った“爆速”店

いま、専門店も増えている麻婆豆腐。東京・荒川区で行列ができる「麻婆豆腐専門店 しびれや 日暮里本店」も、その一つです。

独自にブレンドした青山椒と赤山椒に、10種類以上のスパイスや辛味調味料を混ぜ合わせることで、絶妙なしびれと辛味が楽しめます。

一方、東京・港区の「株式会社マーボードウフ」は、2025年10月のオープンからわずか4か月で大行列店になりました（※ランチ営業のみ）。

その人気の理由はラム肉。食感と旨味を楽しめるように大きめにカットして、自家製の麻婆タレで炒めます。



さらに、丸一日焙煎させた奈良県産の“希少な山椒”をその場で挽いてから加えているため、鮮烈な風味が広がります。

お客さん

「コロコロって砕けるような、とろけるようなお肉でした」

「山椒の味とか、ラム肉の風味みたいなのがかなり他のものと違って、クセになるような味でしたね」

この店の特徴は、まだまだあります。それは提供のスピードが“爆速”なこと！



タイムを計ってみると、まずは注文と同時に、温めてある豆腐をフライパンへ。そこに特製のタレも投入します。少し火を通したあと、薬味のネギや山椒をかければ、もうこれだけで麻婆豆腐が完成です！ここまで1分15秒！

忙しい会社員の皆さんのために無駄を省いていった結果、このスピードでの提供が可能になったということです。

“麻婆豆腐を国民食に” 白や黄色のカラフル麻婆も

「麻婆豆腐TOKYO 神田本店」では、“麻婆豆腐を国民食に”との目標を掲げています。

幅広いメニューがウリで、濃厚な旨味とコクたっぷりの“王道”「東京麻婆豆腐」（1100円〜、ランチ価格）ももちろん人気なのですが…

お客さん

「“白”頼んだことなくて、今日頼んでみようと白にしました」

「“黄色”で頼みました」

白は、唐辛子や豆板醤を使わずに塩で仕上げた「うま塩麻婆豆腐」（1100円、ランチ価格）。ごろっとした鶏肉に、きのこも入っています。

一方、黄色は『チーズカレー麻婆豆腐』（1200円、ランチ価格）です。16種類のスパイスをブレンドしたカレーと、モッツァレラチーズを加えた一品。

ほかにも、程よい酸味と辛さが融合した赤の「スーラー麻婆豆腐」（1100円、ランチ価格）や、激辛麻婆豆腐「炎魔ENMA」（1600円〜、ランチ価格）と、この店では全5種類を楽しむことができます。

コンビニで買える冷たい「飲む麻婆豆腐」とは?

山内あゆキャスター:

今すぐに麻婆豆腐が食べたくなったら、コンビニに行けば買うことができます。

1月にローソンで発売された「飲む麻婆豆腐」（298円、人気につき販売終了している店舗あり）です。冷たい麻婆豆腐を振って、ストローでちゅーっと飲んでください。

高柳光希キャスター:

花椒の香りがしっかりしています。冷たくてもしっかり辛いですし、コクもちゃんとあります。不思議な新感覚です。

山内キャスター:

動物性のお肉だと冷やすと油っぽくなってしまうので、大豆ミートを使っているということです。別の器に移して温めることもできますが、パッケージのまま、おにぎりなどと一緒に食べてもおいしいです。

「麻婆豆腐TOKYO」では白や黄色の麻婆豆腐を提供していましたが、ユウキ食品は緑の「翡翠麻婆豆腐の素」（302円）を販売しています。青山椒とほうれん草で緑にしているということです。

人気急上昇の麻婆豆腐。進化はまだまだ止まりません！