できたくん、YouTube総再生回数が1億回を突破「みなさんのおかげです」【全文】
発泡スチロールパフォーマー『できたくん』のYouTubeチャンネル総再生回数が、このほど1億回を突破した。
【写真】大盛況！「できたくんと遊ぼう」の模様
できたくんは、しまじろうでお馴染みの「こどもちゃれんじぽけっと」初代工作のお兄さん。工作を中心に、歌や人形劇などお家遊びの提案をしている教育系YouTube公式チャンネルを展開している。
■コメント全文
YouTube「ちゃんねるできたくん」の総再生回数が1億回を突破しました！
チャンネル立ち上げ当初を思い返すと、配信しても配信しても30回程しか見て貰えず、100回を突破するのも難しい状態が何ヶ月も続きました。何とかしたいと言う想いで、視聴者のニーズを考えながら一つ一つの動画をコツコツ作ってきた成果が、総再生回数1億回突破に繋がったのかなと思います。
30回しか見られなかったチャンネルが1億回見られるチャンネルになった！そう考えたらよくここまで頑張って来たなと思えます。頑張って来られたのは、チャンネルに携わってくれているスタッフのみなさん、視聴してくれているみなさん、そしてできたくんの事を応援して下さっているみなさんのおかげです。本当にありがとうございます。
最近はイベントに出演すると、お子さんや親御さんに「YouTubeで見ています！」「学校の授業で先生ができたくんのYouTube見せてくれました！」「YouTube見ながらできたくんの工作作りました！」と言われる事が増えました。そう言った声を頂くと、子供達の為に役立つチャンネルになっているのかなと嬉しい気持ちになりますし、続けるモチベーションにもなります。
これからも子供達のために、工作動画や知育動画を配信し続けます。子供向け知育チャンネルと言えば「ちゃんねるできたくん」！とみなさんに言って貰えるようなチャンネルに育てていきたいと思います！今後も是非「ちゃんねるできたくん」に注目して頂けたら嬉しいです。
【写真】大盛況！「できたくんと遊ぼう」の模様
できたくんは、しまじろうでお馴染みの「こどもちゃれんじぽけっと」初代工作のお兄さん。工作を中心に、歌や人形劇などお家遊びの提案をしている教育系YouTube公式チャンネルを展開している。
■コメント全文
YouTube「ちゃんねるできたくん」の総再生回数が1億回を突破しました！
30回しか見られなかったチャンネルが1億回見られるチャンネルになった！そう考えたらよくここまで頑張って来たなと思えます。頑張って来られたのは、チャンネルに携わってくれているスタッフのみなさん、視聴してくれているみなさん、そしてできたくんの事を応援して下さっているみなさんのおかげです。本当にありがとうございます。
最近はイベントに出演すると、お子さんや親御さんに「YouTubeで見ています！」「学校の授業で先生ができたくんのYouTube見せてくれました！」「YouTube見ながらできたくんの工作作りました！」と言われる事が増えました。そう言った声を頂くと、子供達の為に役立つチャンネルになっているのかなと嬉しい気持ちになりますし、続けるモチベーションにもなります。
これからも子供達のために、工作動画や知育動画を配信し続けます。子供向け知育チャンネルと言えば「ちゃんねるできたくん」！とみなさんに言って貰えるようなチャンネルに育てていきたいと思います！今後も是非「ちゃんねるできたくん」に注目して頂けたら嬉しいです。