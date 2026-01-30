テレビ朝日「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）が30日に今年初めて放送され、タレントのマツコ・デラックス（53）が出演。千葉県出身のマツコが神奈川県の市町村を次々に言い当て、共演者を驚かせた。

マツコは昨年放送された同番組で東京都の23区および市町村の場所と名前を次々に正解。その姿に感動した視聴者から今度は神奈川県で挑戦してほしいという願いが番組に届いた。

これに「もうシリーズにしないでくださいよ、これを…。ちょっと…。神奈川、弱いのよ…」とワイプの中で早くも拒否反応を示したマツコ。有吉弘行（51）も「プレッシャーがね」と同情した。

だが、いざ挑戦が始まると次々と正解する。

「分かりやすいところからいくと1が横浜でしょ。2が川崎でしょ。川崎って細長いのよ。で、3が相模原でしょ。合併してデカくなったの。津久井とかあっちを合併したの。で、14が大和でしょ。17が座間。16が海老名。19が綾瀬。7がえ〜と藤沢。6が鎌倉。10が逗子。20が葉山。4が横須賀。11が三浦。この辺は分かるの」

座間市の時に有吉から「バチカン市国みたい。大国に挟まれてさ」とチャチャを入れられながらも正解を続けるマツコ。

その後も「9は茅ヶ崎。21が寒川。5が平塚。8が小田原。19が箱根」と18連続正解したところで有吉が「何これ『Qさま！！』なの？」と疑問を口にすると、マツコも「アタシが言ったわけじゃないから！これシリーズ化すんなよ！『Qさま！！』になっちゃうからな！セーラー服着て来るぞ！コノヤロ〜」とスタッフに猛クレームを入れて笑いを誘った。

それでも、その後も「13が厚木。ここから難しいよ。32が………。え〜…なんだったっけな。あい…あい…あいナントカ。愛するの愛が入るのよ…愛川かな」と正解。

「うわぁ〜。ここ難しいな。15と12がちょっと場所がどっちがどっちか。こっから難しいよぉ。だから18が南足柄でしょ。じゃあ、あの辺から開けるか。22がだから…大磯か。で、23が二宮。30が…あれ？どっちだっけ。真鶴と湯河原どっちだっけ？」と言いながら真鶴と湯河原の位置も正解で、25連続正解となった。

「すげー！ほぼ分かったよ」と感心する有吉に「いや、こっからが難しいんだって」とマツコ。

「24、25、28、26なんて分かんねー。大井松田。どっちかが大井でどっちかが松田だよ。大井松田（インターチェンジ）ってあるじゃない。あれ、大井町と松田町にあるの。24が………大井かな。25が松田かな」。ここで正解は24が中井町で25が大井町。ついに不正解となった。

「中井だよ！秦野中井か！東名！」と悔しそうなマツコだったが、即座に立て直して「じゃあ、26が松田だよ、そしたら。12と15。これね、伊勢原と秦野がどっちか…。12が秦野で15が伊勢原」と正解を続けた。

「よく出るね」と驚く有吉に、マツコは「東名トラップよ！なんだよ！秦野中井、大井松田…分かんないよ！」とぼやきつつ「28が開成町か」と東日本で一番面積が小さな町も正解した。

だが、「27が川北」とここで山北町を川北と答えて不正解となり、「あぁ〜っ！もう！」と叫んだマツコ。残りは神奈川県唯一の村だったが、「うわぁ〜！村、難しい…。“ななさわ”ってなかったっけ？違う…。いや分かんないよ」と降参。正解は清川村だった。

「清川虹子さん？」と2002年に89歳で亡くなった女優の名前を出したマツコは「愛川（欽也）さんと清川さん。（愛川町と清川村は隣同士で）いい並び！」と楽しそうに笑った。

結局、神奈川県における33の市町村（市が19、町が13、村が1）で正解は29。有吉は「凄いよ！ほぼ（正解）」と大喜びだったが、マツコは「これ、もう終わりね。これ、あの…『Qさま！！』だから」と最後にスタッフへ釘をさしていた。