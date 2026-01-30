＜パワポ旦那＞3人目が欲しいとプレゼンされた…妻側メリットナシのうっすい内容にガッカリ
ママたちは、旦那さんとご自身の希望する子どもの人数が違うとき、どう折り合いをつけていますか。今回の投稿者さんは、4歳と1歳の男の子のママ。元々旦那さんとは「子どもは2人」と話していたそうです。しかし、先日旦那さんがパワーポイントを作って「3人目の子どもが欲しいこととそのメリット」をプレゼンしてきたそうで……。
『プレゼンの内容は大まかにいうと、
・3人目は女の子！ 女の子は必ず地元に帰ってきてくれる
・車は5人乗りを買ってあるから大丈夫
・今の家だと狭いが、施設に入った義祖母の家をリフォームして住めば家賃も浮く
・日本の少子化が凄まじい、産める人はもっと産まないとダメ
・幼保、高校無償化の今、産んでおかないと
・3人目の大学は無料になりそう
・親戚が米農家を継ぐことになり、お米はもらえることになった
意味がわかりません』
何ともツッコミどころが満載の内容です。この投稿にママたちからは、さまざまな声が寄せられました。
旦那さん、他力本願すぎでは
『女の子に対する理想が高すぎる。というか、すべてが「だといいな」の領域』
『旦那さん、自分が努力する前提のプレゼンじゃないんだね。他力本願というか何というか』
ママたちからは、旦那さんの他力本願ぶりに呆れる声が相次ぎました。性別の産み分けは必ずできるものでもないですし、たとえ女の子が生まれても地元に戻ってくるとは限らないですよね。さらに「5人乗りの車にチャイルドシートを3つつけたら、大人は1人しか乗れないのでは」「家をリフォームするのにもお金がかかるのに」という指摘も。見る限り、どれもこれも周りに頼る前提の内容で、むしろ心配になります。この内容に対して、投稿者さんは旦那さんに話をしたようですが……。
『産み分けは100パーセントではない、地元に帰ってきてくれるから女の子を作るなんてあり得ない、大学無償化も米農家もアテにしたらダメと言ったら、不機嫌になっていました』
投稿者さんに反論されて不機嫌になったという旦那さん。3人目までのハードルは高そうです。
本当にプレゼンに必要なものとは
『で、デメリットは？ そして、その解決策は？ メリットだけ並べたプレゼンなんてね』
『無償化になろうが家をもらえようが、今よりお金が必要になるのだから、プレゼンすべきは自分の収入を今後どれくらい上げるかでは？』
『プレゼン内容が、プレゼンする相手にマッチしていない。相手にメリットがあるから成立率が上がるのに、自分にしかメリットがないことを相手にアピールしたら、話なんか通るわけがない』
旦那さんのプレゼンそのものに対するツッコミもありました。たしかに旦那さんのプレゼンでは、「旦那さんが感じる自分にとってのメリット」を並べただけのように見えます。投稿者さんの気持ちを変えられる要素がひとつもないのであれば、プレゼンする意味が感じられませんよね。そもそも旦那さんは、投稿者さんにはとくにメリットがない、ということにすら気づいていない気もしますが……。最低限、デメリットと旦那さんが「今後どう努力するのか」という内容は欲しいところです。
スネた旦那さんへ、プレゼン差し戻し
ママたちからは、今後に関するアドバイスも寄せられました。
『今後かかるお金や確固たるデータ、今の旦那さんの家事育児負担率などを出して、プレゼンをし返す』
投稿者さんもプレゼンをし返しては？ とのコメントがいくつかありました。デメリットの要素が皆無だった旦那さんのプレゼン。旦那さんに冷静に現実を見てもらうには、何か目に見えるものがあったほうがいいのかもしれません。
『プレゼン差し戻し。基本的な子どもに関する呼び出しの対応から、授業参観や保護者会、PTA等、その辺の項目も入れてほしい』
またプレゼンをやり直させる、という意見も複数ありました。そのときには今後の収入の見通しや自身が家事育児に関してどう担う意気込みなのか、組み込んでもらうとよいのではないでしょうか。旦那さんがきちんと自分事として将来を見据えるいいきっかけになりそうです。
『デメリットを並べ立てたらいいよ。私も旦那と3人目の話になったときに、旦那は「今のままでもいいけど3人目がいてもいい」と言うから、私は「絶対にいらない」と自分と子どものデメリットを並べ立てた。そうしたら夫のデメリットは私ほど存在しないことに気づいたらしく「産むのは妻だもんね」で終わった』
さらに投稿者さん同様に、3人目について旦那さんと話したばかりだというママからのコメントもありました。旦那さんの視点からでは気づかない妻側のデメリットもたくさん存在するでしょう。プレゼンまではしなくとも、投稿者さんも一度現状とデメリットを整理して旦那さんに伝えてみるのもアリかもしれません。
旦那さんがパワーポイントまで作って3人目が欲しいとプレゼンしてきたという今回の投稿。その行動力は素晴らしいですし、これを機に投稿者さんの旦那さんが現実をきちんと見て考え直してくれるといいですね。