1月27日に公示された衆院選。新潟3区から立候補した中道改革連合・黒岩宇洋候補の第一声をお伝えします。この記事では候補者が話した内容をそのままお伝えします。

皆さんおはようございます。この厳冬期の選挙、この寒い朝にこうしてお集まりいただきましたこと本当に感謝申し上げます。

この寒さも雪も氷も溶かすほどのほとばしる情熱で何としても選挙戦戦い抜き、そして勝利を収めるんだと。このことを皆様にお約束申し上げます。最後までよろしくお願いを申し上げます。





さて私はですね、高市首相の一連の発言や姿勢を見てやはり不安に思うことがあります。それはですね、生活感が感じられないんですよ。高市さんこの国をてっぺんに持っていくとか、この国の国家を変えていくと言葉は踊るんだけれども、しかし足元また国民生活に根ざしている。こんな実感が湧かないんですよね。私はこの間、数十年この国の無責任な政治のこのせいで生まれてきた大きな大きな格差これを埋めていく。これが政治の責任だと訴えてきました。第一次産業とそれ以外の格差。中小企業と大企業の格差。さらには都会と地方の格差。しかし、高市首相の施政方針演説に格差という言葉は一言も触れられていませんでした。また、去年の18兆円の補正予算。いろんな莫大な給付金等がありますが、しかし、中所得者とか低所得者とか、この所得に限定して所得が低い方たちにだけこんだけ給付する。こういった政策は1つもありませんでした。片や一方で、スパイ防止法だとか日本版CIAだとか。さらには首相補佐官が核保有するとか防衛費を増大するとか勇ましい話、この防衛力で世界と張り合うんだと。こんなかけ声ばかりが目立ち、いつまで経っても国民の生活皆さんの声を聞くといったそんな姿勢が見られない。

高市首相のこの政治で皆さんの生活が変わるんだと。そして良くなるんだと実感する人はどれだけいるでしょうか?



この度、私どもは中道改革連合の元に新たに集って選挙戦を戦うことになりました。中道とは決して偏らず、そしてお互いを認め国家や国民が上や下ではなく、同じ目線で理解し合いながら支え合っていく。このことを今までも私は皆様にお話をしてきました。生活者ファースト、生活に根差し、皆様の暮らしを支えていく。



最も家計を直撃する食料品について、私どもは消費税を0%にする。これも目玉政策として掲げております。そして私としては雪国に住むこの豪雪地帯に住む人たちに1人あたり10万円の雪国給付金というこの新たな給付金を訴えさせていただきました。



昨日私は山北朝日を曲がると、本当に2m、3mの雪の中で家庭でも除雪機を購入し、そして労力とお金をかけてこの雪国で生活している。そんな人たちにそっと手を伸ばすのが私はこの新潟3区を代弁者とする私は国会議員の仕事だと思っております。



なんとしても地方に対してのこの積極財政を推し進め、3区有権者の暮らし、北国の生活を支え切っていく。このことを私はお約束をして街頭からの第一声とさせていただきます。高市人気のもと、私にとって今まで最も厳しい選挙です。皆様からの後押しを。心からお願いいたしまして、皆様への出だしの一声とさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございます。