フジテレビの清水賢治社長は３０日、就任から１年経過したのを受けて記者会見を開き、「ガバナンス（企業統治）やコンプライアンス（法令順守）改革は実感として整ってきた」と同社の現状を分析した。

清水氏は、元タレントの中居正広氏を巡る一連の問題で引責辞任した前社長の後任として、昨年１月２８日に就任した。

清水氏は、問題発覚後、同社の対応を巡って多くの企業が取りやめたＣＭ出稿に触れ、今年１月のＣＭ取引社数が前年同月比９３％（４８４社）まで回復したことに言及。「４月改編で１００％に戻したい」と語った。

また、一連の問題は新卒採用にも影響を及ぼしていることを明かした。退職者が相次いでいることもあり、中途採用を増やしているといい、「同質性を解消するためにも、人材の回転はより促進した方がいい」と前向きにとらえた。

今後、事業改革を加速させていくとし、「放送枠に縛られない、コンテンツ起点の会社として施策を打ち出していく」と述べた。

一方、親会社のフジ・メディア・ホールディングス社長との兼務について問われると、「（改革の）形ができあがるまでは、兼務の方がいい」と述べた。