アニメ「タッチ」上杉達也役などで知られる声優の三ツ矢雄二（71）が30日、自身のXを更新。転倒して気絶し、病院に運び込まれていたことを報告。顔を負傷したことを示す痛々しい写真を公開し、心配の声が集まっている。

三ツ矢は「27日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした」と切り出し、病院に運び込まれていたことを報告。

顔が腫れ上がった状態であることを示す写真を公開し、「救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです。おでこがえぐれて、まぶたを４ハリ縫って、鼻の骨が折れてました。両膝も両肘も手のひらも激痛。脳内に出血も見られたそうです。打ち所が悪かったら死んでたかもね」とつづった。

そして「鼻の骨折は早急に手術が必要だそうで、スケジュールのやりくりを今からします。何ともトホホです。『酒は飲んでも飲まれるな』ですね」とし、反省しきりだった。

この投稿には「くれぐれもご自身の体調管理にはお気をつけて…」「ひえぇ…どうかお大事になさってください」「本当お酒は程々に、ですね」などの心配の声が寄せられていた。