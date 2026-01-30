米歌手のレディー・ガガ（３９）が３０日、東京ドームで、東阪６公演で２６・６万人を動員する日本ドームツアーの最終公演を開催した。第６８回グラミー賞で年間最優秀アルバム賞＆最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム賞にノミネートしている最新作「ＭＡＹＨＥＭ」を引っさげ、３年４カ月ぶりの来日公演を行った。

１４回のグラミー賞受賞歴を持つ“世界の歌姫”がドームを燃やした。ガガは「踊るか死ぬか」と日本語で放ち、昨年のヒット曲「Ａｂｒａｃａｄａｂｒａ」を披露。ラインくっきりのセクシーなボディースーツを身にまとい、客席に向けて「ハンズアップ！トーキョー」とあおり、会場のボルテージを上昇させた。

最終日は代表曲「Ｂｏｒｎ Ｔｈｉｓ Ｗａｙ」「Ｐｏｋｅｒ Ｆａｃｅ」のほか、デュエット曲「Ｄｉｅ Ｗｉｔｈ Ａ Ｓｍｉｌｅ」「Ｓｈａｌｌｏｗ」を含む全２９曲を熱唱した。アンコールでは、メイクを落とした状態で登場する一幕があった。貴重な“すっぴんガガ様”を披露し、観客の歓声を誘った。パワフルな歌声と唯一無二の表現力で観客を酔わせ、「トーキョー愛しています」と呼びかけた。

第６８回グラミー賞において、ガガは７部門にノミネート。現地２月１日に米ロサンゼルスで授賞式が開催される。ガガの受賞に期待がかかる。