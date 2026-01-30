ペスカドーラ町田のプリント体験拠点がオープン エプソンが印刷技術で協力
フットサルチーム「ペスカドーラ町田」が手がけるプリント体験拠点「PESCADOLA PRINT Lab.」（ペスカドーラ プリント ラボ）が東京都町田市にオープンした。館内にはエプソンのさまざまな商業用プリンターが備えられ、来場者がiPadを使って写真やポスター、オリジナルグッズが製作できる。来館は無料で、グッズの製作は有料。
ペスカドーラ町田のプリント体験拠点「PESCADOLA PRINT Lab.」（ペスカドーラ プリント ラボ）
PESCADOLA PRINT Lab.には、大きなサイズのポスターも出力できる大判プリンターや、布やグッズなどにプリントする際に使われる昇華転写プリンターといった、日常では触れる機会の少ない商業印刷用のプリンターを設置。それらの機器を一般に開放し、誰でもものづくりを体験でき地域の想像力を育む拠点として位置づける。
JR成瀬駅近くにオープンしたPESCADOLA PRINT Lab.
ポスター印刷用の大判プリンター（左）
大判のポスターもオンデマンドで高画質にプリントできる
写真プリンター
Tシャツなどの布に転写する印刷物をプリントするためのプリンター
隣には熱と圧力で転写するための装置も用意。これはやけどの危険があるので、係員が操作する
来館者がiPadを操作し、ペスカドーラ町田の選手やキャラクター、ロゴなどが入ったキーホルダーやタオル、ポスターなどをその場で制作できる。自身のスマホに保存した写真を転送してプリントすることも可能。ペスカドーラ町田のファンでなくても利用できる。
来館者が利用するiPadは、ペスカドーラ町田のイメージカラーに合わせたイエローモデルだった
一部を除き、iPadを用いた商品選択や印刷はセルフサービスで実施する
ハンドタオルにも絵柄を印刷できる
オリジナルTシャツの製作もできる
バッジなども作れる
エプソン販売は、これまでチームのグッズをオンデマンド印刷することでペスカドーラ町田と連携してきた。今回、このオンデマンド印刷の仕組みをチーム内にとどめるのではなく、地域の人やファンにも活用してもらいたいと考え、PESCADOLA PRINT Lab.でも協力したという。
