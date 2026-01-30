「美しく仕上がっているもの」 スープ作家の有賀薫さんとカレー研究家の水野仁輔さんが考える“おいしい”とは…

クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。今回は、スープ作家の有賀薫さんとカレー研究家の水野仁輔さんがゲストの後編です。

2人にとっての「おいしい」の定義とは…

2人にとって“おいしい”とは何なのかを聞いたところ、有賀さんは「食べるシチュエーションや環境に左右される」とのこと。

「出した料理を家族が食べて、楽しそうに『おいしいね』と言っている状態が、自分にとってもおいしいと感じる瞬間ですね。逆に、おいしくできたと思って出したのに、家族の反応が悪かったりすると、自分もその先はおいしく感じなくなっちゃう。そういうことが自分の場合はありますね」

一方、水野さんにとってのおいしいは、「美しく仕上がっているもの」だという。

「僕がカレーを作るときには2つの側面があって、1つはカレーの全容解明をしたいということ。こっち側の活動においては、僕はおいしいという感覚は捨てました。おいしいというのは自分の好みなので、カレーを解明しようとしたときに好みが入るとブレるから捨てなきゃいけないんです」

もう1つの側面としてカレー作家があり、アーティストとしてカレーを作っているという感覚が常にあるそう。





「それは料理人とはまた違うんです。僕はカレーを作るときには常に自分の作品を作っている。作品作りをしているときは、自分の好みも前面に出せるのですが、僕はおいしいという感覚はイコール美しいと理解しています。例えばカレーの場合は、ソースの色味や液面の油が浮いた感じの表情、艶、具の形状などを見て、美しいカレーができたと思ったときはおいしいなと感じます」

レシピ本を作る際にもっとも意識しているポイント

レシピ本を出す際のおいしいの基準については、有賀さんは「作る人の作りやすさ」を気にかけているそう。

「例えば、肉団子にいろんなものを刻んで入れるのは面倒だと思うから、何か1つだけを入れてまずは作ってみようとか。自分としてはいっぱい入れるおいしさもあると思うけれど、読者を想定すると作ってもらいやすさを優先したほうがいいことがあるんです。おいしさには幅があるから、自分がおいしいと思える範囲内であれば、今回は１つで行こうという風に決めることはあります。」

水野さんはレシピ本については、「自分が解明したものや見つけたものを披露する場」と考えているという。

「例えば、ブレンドカレーの本を作るときに、このスパイスの配合でブレンドしたときにいい香りが出るみたいなことが自分の中でわかったら、それを実感してもらうためのツールとしてレシピを開発していくんです。僕は提案したいことが先にあるから、Aを提案するために30品のレシピを開発する。逆に言うと、自分の中にレシピのレパートリーは1個もないんです」

スープのレシピに関しては、「基本的には順列・組み合わせ」と有賀さんは言う。

「例えば、キャベツを細かく刻む、大きくちぎる、ざく切りにするなどがありますよね。それをベーコンと合わせる、ソーセージと合わせる、豚と合わせるなどがあるし、出汁もいろいろある。その組み合わせを変えていけば、基本的には無限にできるんです。その中でテーマがあれば、そのテーマで横にスライドさせていくことで、例えば豚汁でも50品とか出せちゃいます」

レシピ本に載せる料理を撮影する際、持っているテクニックを全て出して作ってしまうと、読者がついてこられなくなってしまうかもしれないという問題もある。それでもやはり、有賀さんはおいしそうに作ることを意識している。

「レシピ本は、見てそれを作ってみようという気持ちになってもらえないと困るので、おいしそうに作ることは意識せずにはいられない。『私もこんな感じで作れれば』という方向に行けばいいかなって思います」

水野さんは、撮影現場ではカレー作家としての自分が前面に出てしまうため、全力で美しい姿を目指す形になるそう。

「例えば、玉ねぎを中火で15分炒めるにしても、炒め方で美しさはすごく変わるんですよ。僕が自分のテクニックで全力で美しく炒めて、それをプロのカメラマンが撮ると、本当にキラキラしてしまうときがある。だから、読者の人に『レシピ通りにやったんですけど、本のようになりません』みたいに言われちゃうこともあるんです」

ただ、それは仕方がないことだし、技術を高めていけば美しく作れるレシピではあるので、「それは別に嘘ではない」と有賀さんは語っていた。

有賀さんへの質問「作家という肩書きはどうですか？」

ここからはお互いに質問をし合ってもらうことに…。まず水野さんから有賀さんへの質問は、「作家という肩書きはどうですか？」というもの。自身も「カレー作家」と名乗ることがあるため、スープ作家の有賀さんにこの問いを投げかけた。

「水野さんがカレー作家と名乗るのは私ぴったりだと思うし、水野さんはもう既に作家でいらっしゃる。自分の料理を作品と呼ぶ人は作家ですよね。料理を美しいなんて言う人は、作家以外の何者でもないですよね」

そう言う有賀さんだが、スープ作家としては大変なことも多いと訴える。

「料理の仕事は実用を求められるので、私も本当は作品を作りたいと思いつつも、求められるものは作品よりも情報であり、使えるものであるので、そういうものが求められているのなら応えたいという気持ちもある。私の作っているスープがそういうものにぴったりなのであれば、なるべくそうしたいという気持ちはすごくあるんですよね」

レシピ本はたくさん出しているが、自分のやりたいことは全然できていないという葛藤もあるとか。

「私は基本的には生活の中で無理なく作れるスープを頼まれる。だから、ブレンダーを持っていないと作れないような滑らかなポタージュはダメと言われるし、野菜をいっぱい刻むから、今やミネストローネとかもほぼできないんですよ。自分の作りたいものとか自分の世界観も出したいと思うけど、なかなかそういう仕事が来ないのはちょっと大変に感じますね」

有賀さんから水野さんへの質問は、「どうしたら水野さんのようになれるのか？」というもの。料理は周りに人を集めるものだからこそ、いつもたくさんの人に囲まれている水野さんのようになりたいという思いがあるという。





「有賀さんと比べると、僕は本の売れ行きだって何分の1ですよ。山ほど出しているけど、ビッグヒットは1冊もない。SNSだってフォロワーが多いわけでもない。だから、1対多数というのが向いていないと途中でわかったんです。自費出版とかカレーの学校とかは、出会える人が本当にごくわずかですが、対面とか少数との深いやり取りのほうが自分に向いているし、そっちの方が活躍しやすいんですよ」

さらに水野さんは、「人気者がマニアックなことをごく一定数の人に向けてやることはできるが、マニアックなことをごく一定数の人に向けてやっている人が人気者になるのは難しい」と断言する。

「右から左の矢印はいけるけど、左から右の矢印はいけない。右にいる有賀さんは左をいつでもやれるんだから、やったらいいのにと思います。それでやってほしいのが、自費出版とスープの学校ですね」

2人が掲げる「2026年の目標」

最後に、2026年の目標について2人に聞いたところ、有賀さんは2つの展望を挙げた。





「自費で本というか、ZINEみたいなものを出したいと思っていて、どこかのフリマみたいなところで売りたいです。スープに関することで、商業出版ではできなさそうなこととか、ちょっとそういう活動をやりたいですね」

もう1つは、もともとやっていた「絵に戻りたい」という気持ちがあるとのこと。

「イラストみたいなものは遊びでずっと描いていたのですが、絵の具とかを出して半年くらい前から少しリハビリ的にもやっているので、それを何か形にしたいですね。料理やスープをテーマにしてやっていきたいな。ちょっと作家に近づこうかなって思っています」

水野さんは、昔から目標も夢も何にもなく、とりあえず次に控えていることを全力でやるというスタンスだという。

「自分がカレーの世界でやりたいことは、100個とか150個じゃ足りないくらいどっさりある。そういう意味では、それをとにかくやっていくのみで、それをやっていったところで、その先でどこかに行きたいとか、どうなりたいみたいなのは全くないです。ただそれをやりたいだけ。1年後とか10年後とか、将来こうなっていたいとか、昔から何もないんです。とにかく次のことを何よりも全力でやり切るだけです」

（TEXT：山田周平）

【ゲスト】

第59回・第60回（1月9日・16日配信） 有賀薫さん＆水野仁輔さん

有賀薫さん



スープ作家／10年間毎朝SNSに投稿したスープ作りから、素材を活かしたシンプルで迷いのないレシピを紹介。また、キッチンや器、道具など、現代の暮らしに合った食の形をさまざまなメディアで発信中。汁物を訪ねる「スープ旅」も４年目に。著書に、レシピ本大賞入賞作の『帰り遅いけどこんなスープなら作れそう』（文響社）をはじめ、『スープ・レッスン』（プレジデント社）、『有賀薫の豚汁レボリューション』（家の光協会）、『私のおいしい味噌汁』（新星出版社）など多数。最新刊は『スープが作れたら、自炊は半分できたようなもの』（オレンジページ）。

note： @kaorun



X： @kaorun6



Instagram： @arigakaoru



YouTube： スープ作家・有賀薫のスープ旅

水野仁輔さん



カレー研究家／カレーの人／AIR SPICE代表／1999年、出張料理集団「東京カリ〜番長」を結成し、カレー専門の出張料理人として全国各地で活動を開始。世界を旅するフィールドワークを通じて「カレーとはなにか？」を探求。「カレーの学校」「カレーの料理教室」を手掛け、本格カレーのレシピつきスパイスセットを定期頒布するサービス「⁠⁠AIR SPICE⁠⁠」を運営中。カレーに関する著書は100冊以上。『水野仁輔 システムカレー学』『世界一ていねいなスパイスカレーの本』『スパイスハンターの世界カレー紀行』『ハーブカレー』『クラッシュカレー』など。

note： @airspice



X： @AIRSPICE_mizuno



Instagram： @airspice_official/

【パーソナリティ】

クックパッド株式会社 小竹 貴子



クックパッド社員／初代編集長／料理愛好家。

趣味は料理🍳仕事も料理。著書『ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる』『時間があっても、ごはん作りはしんどい』（日経BP社）など。

X： @takakodeli



Instagram： @takakodeli