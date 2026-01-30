ロケットラボ（Rocket Lab）は日本時間2026年1月30日、ニュージーランド・マヒア半島の射場から「エレクトロン（Electron）」ロケットを打ち上げ、韓国の地球観測衛星「NEONSAT-1A」を所定の軌道へ投入することに成功しました。今回のミッション名は「Bridging The Swarm（群れをつなぐ）」です。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Electron（Bridging The Swarm）

・ロケット：Electron

・打ち上げ日時：日本時間 2026年1月30日 10時21分

・発射場：ロケットラボ発射施設（ニュージーランド・マヒア半島）

・ペイロード：NEONSAT-1A

今回打ち上げられたNEONSAT-1Aは、韓国科学技術院（KAIST）の衛星技術研究センター（SaTReC）が開発した地球観測衛星です。高解像度の光学カメラを搭載し、朝鮮半島における自然災害や国家安全保障に関するイベントをほぼリアルタイムで監視することを目的としています。このNEONSAT（New-space Earth Observation Satellite）コンステレーションは、韓国政府の科学技術情報通信部（MSIT）が資金提供する衛星システムで、量産方式を採用した韓国初の政府主導衛星群です。

2024年4月にロケットラボの「Beginning of The Swarm（群れの始まり）」ミッションで打ち上げられた「NEONSAT-1」に続き、今回のNEONSAT-1Aは同コンステレーションの運用能力を検証するための衛星となります。今後さらに10機のNEONSAT衛星の製造が予定されています。

【▲ マヒア半島から打ち上げられる「エレクトロン」ロケット（Credit: Rocket Lab）】

