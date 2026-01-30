２月８日投開票の衆院選では、コメ政策にも注目が集まる。

コメが店頭から消え、価格が高騰した「令和の米騒動」を受け、食料安全保障の観点から生産基盤の強化や生産性の向上が急務だ。各党は公約でコメの安定供給や農家の所得支援などを訴え、農業票の取り込みを図っている。ただ、消費者が手に取りやすい価格の実現も課題だ。（福島春菜）

関東平野に広がる茨城県坂東市の農業生産法人「アグリ山崎」は、約６５ヘクタールの水田でコメの生産に取り組んでいる。山崎正志代表（７５）は、「輸出にも力を入れてきた。海外での価格競争も厳しく、生産性を上げていかなければいけない」と語る。現在、自動走行が可能なトラクターやドローンなども活用し、スマート農業に取り組んでいる。

生産量は年間約３００トンで、このうち国内向けは４割ほどだ。人口減少で国内需要の減少が見込まれる中、輸出向けの生産を拡大して経営の安定を図ってきたが、２０２５年産米は国内の引き合いが強く、新規の問い合わせも増えたという。

コメ不足と価格高騰を背景に、石破前首相は昨年８月、事実上の減反である生産調整を続けてきたコメ政策を抜本的に転換し、増産にかじを切ると表明した。消費者を意識してコメの価格を下げる狙いがあった。

しかし、１０月の高市政権の発足で就任した鈴木農相は、「需要に応じた生産」を掲げて「価格にはコミット（関与）しない」と強調し、前政権の方針を事実上、転換した。

コメの店頭価格は依然、高値水準のままだ。農林水産省が３０日に発表した全国のスーパーで販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格（１９〜２５日）は、前週より９５円安い４１８８円だった。２週ぶりに下落したが、２１週連続の４０００円台となった。

今回の衆院選で、自民党は「コメの安定供給に向け、需要に応じた生産」を掲げる。増産方針には触れず、「日本の農林水産物や食品の輸出を進めて農林水産業の生産を伸ばす」としている。農家の経営を安定させる水田政策の見直しを挙げるほか、スマート農業を進めるための農地の大区画化なども訴える。

また、連立を組む日本維新の会は、公約に「コメの生産量拡大を推進する」と明記。国内と輸出の需要に対応した生産体制を構築するとしている。ただ、これまで生産量を１・５倍にするとしてきた数値目標は除外した。

農水省の２５年の「農林業センサス」（概数値）によると、個人や団体を合わせた農業経営体数は５年前の前回調査比で２３％減少し８２万８０００で、初めて１００万を割った。ただ、農業票は戦後長らく、自民党の支持基盤で、依然として存在感は大きい。

野党側も農家への支援策を訴えている。

中道改革連合の野田共同代表は青森県弘前市の第一声で、「猫の目農政で本当に不安定だから、後継者を作るのが難しくなってきている」と高市政権を批判。衆院選では、１０年度に当時の民主党政権が始めた「農業者戸別所得補償制度」（現在は廃止）を踏まえ、新たな「直接支払制度」の構築を掲げる。新制度は、食料確保と農地維持のため、農地面積に応じて農家に補助金を支給するもので、生産者重視の立場を強調する。

国民民主党も直接支払制度の創設を掲げ、中山間地域などの条件が不利な地域で加算する措置を取るとしている。

このほか、参政党は食料自給率１００％を目指す増産計画の策定を主張するほか、共産党は増産による安定供給で米価高騰を抑えたい考えを強調している。れいわ新選組は農林水産業の所得補償や就農者支援の充実を訴えている。