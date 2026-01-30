日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の練習生が30日、公開された。

同番組は韓国の人気番組「PRODUCE 101」の日本版で「日プ」の通称で人気。101人の練習生から、最終的にデビューするメンバーが視聴者の投票によって決まる。19年の第1弾では「JO1」、21年の第2弾では「INI」、23年の第3弾となる「THE GIRLS」では「ME:I」と人気グループが生まれている。

今回の練習生には、06年の第1回WBCで侍ジャパンの一員として日本の優勝に貢献した前楽天監督の今江敏晃氏（42）の息子・今江陸斗（20）も登場。専門的なトレーニングやテストを受けながら夢のデビューを目指す。

同番組は公式インスタグラムで陸斗の紹介を投稿。ファンからは「りくとが世界に見つかった」「楽天の今江元監督の息子さん！！これは！野球ファンとしては推さなければ！」「楽天ファンとして応援します」「ロッテファンとして推すしか」など盛り上がる声が寄せられた。

公式サイトによると陸斗の身長は1メートル78で趣味は服のデザイン、リメーク、映画、アニメ鑑賞。特技は「野球、言語」となっている。敏晃氏は5日に自身のインスタグラムに幼少期の陸斗の写真を添えて「こんなに小さかったのにもう20歳。陸斗、成人おめでとう」と投稿。「これからも沢山の学びと経験をしながら社会に貢献できる様に育って欲しい。夢に向かってファイティン！」とメッセージを送っていた。