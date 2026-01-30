ELノックアウトフェーズ・プレーオフの対戦カードが発表！ 伊東純也ら所属のヘンク、日本代表2選手所属のセルティックも登場
UEFAヨーロッパリーグ（EL）の決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会が30日に行われ、8試合の対戦カードを決定した。
昨シーズンより大会フォーマットが変更されたELは、29日にリーグフェーズ最終節（第8節）が一斉開催され、リーグフェーズの上位8チームが決勝トーナメント（ラウンド16）への進出が決定。9位〜24位のチームはプレーオフに回ることになった。なお、日本代表MF鈴木唯人が所属するフライブルクは7位でリーグフェーズを終えている。
抽選会の結果、伊東純也や横山歩夢が所属するヘンクは、クロアチアのディナモ・ザグレブと対戦。前田大然と旗手怜央が所属するセルティックは、リーグフェーズ11位のシュトゥットガルトとの試合が決定している。
決勝トーナメント・プレーオフは1stレグが2月19日に、2ndレグが2月26日に行われる。対戦カードは以下の通り。（2ndレグ左側がホーム）
【対戦カード】
ヘンク 対 ディナモ・ザグレブ
ボローニャ 対 SKブラン
フェレンツヴァーロシュ 対 ルドゴレツ
シュトゥットガルト 対 セルティック
ヴィクトリア・プルゼニ 対 パナシナイコス
ノッティンガム・フォレスト 対 フェネルバフチェ
セルタ 対 PAOK
ツルヴェナ・ズヴェズダ 対 リール
