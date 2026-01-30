日経225先物：30日22時＝120円高、5万3510円
30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の5万3510円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3322.85円に対しては187.15円高。出来高は5394枚となっている。
TOPIX先物期近は3573ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.68ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53510 +120 5394
日経225mini 53510 +120 109831
TOPIX先物 3573 -4 7161
JPX日経400先物 32155 -35 302
グロース指数先物 694 -3 515
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース