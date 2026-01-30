　30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の5万3510円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3322.85円に対しては187.15円高。出来高は5394枚となっている。

　TOPIX先物期近は3573ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.68ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53510　　　　　+120　　　　5394
日経225mini 　　　　　　 53510　　　　　+120　　　109831
TOPIX先物 　　　　　　　　3573　　　　　　-4　　　　7161
JPX日経400先物　　　　　 32155　　　　　 -35　　　　 302
グロース指数先物　　　　　 694　　　　　　-3　　　　 515
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース