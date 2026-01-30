人気コスプレイヤーの東雲うみが30日、見知らぬ「おじ様」に撮ってもらった「僕の心のヤバいヤツ」の写真をXにアップした。



【写真】山田と東雲うみの2ショット 撮影：1人で来ていたおじ様

東雲はアニメ「僕ヤバ」のヒロイン・山田杏奈と教室で机を向かい合わせにした設定のスポットで撮影した写真を掲載。「山田ァ！と写真撮れるフォトスポットに出会ってしまい、どう撮ろうか眺めてたら、同じく1人で来ていたおじ様と目が合ってお互いに撮り合うなどした」と報告。指でハートを作った、可愛すぎる写真を投稿した。



まさかのエピソードに「おじ様が羨ましい」「幸せなおじ様」「うみちゃんって気づいたのかな？そのおじ様、幸運ですね」とうらやましがる声が相次いだ。



また「みんな山田が好き」という東雲は、過去に何度も雑誌モデルとして活動する黒髪の美少女山田のコスプレを披露し、リアル山田と絶賛された。今回も「実質山田が2人ですね」「どちらも可愛くて大好き」「W山田」「うみちゃんの山田コス懐かしい」という声が上がっていた。



東雲は趣味のガンプラ作りの腕前が買われ、昨年のNHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」にも、手先の器用な町娘役で出演し、話題となった。



（よろず～ニュース編集部）