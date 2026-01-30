俳優の北村匠海さん（28）、八木勇征さん（28）、生見愛瑠さん（23）が、人気コミックが原作の映画『SAKAMOTO DAYS』に出演することが発表され、コメントを寄せました。

Snow Manの目黒蓮さん（28）が主演をつとめ、4月29日に公開される映画『SAKAMOTO DAYS』。全世界累計発行部数が1500万部を突破した人気コミック（デジタル版を含む、2025年8月時点）をコメディーの鬼才・福田雄一監督が実写映画化する作品。目黒さん演じる最強の殺し屋だった主人公・坂本太郎が、コンビニで働く葵に“一目ぼれ”をしてあっさり引退。その後、結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体形になり、『坂本商店』を営む坂本が、愛する家族との平和を守るため、次々と襲い来る客と戦う物語です。

今回解禁されたのは、原作読者から絶大な支持を集める殺し屋界の最高戦力『ORDER』を演じるキャストたち。坂本の殺し屋時代の同期で、戦闘能力が高い変装の達人・南雲（なぐも）を北村匠海さん、ネイルハンマーが武器で落ち着きのあるクールな関西人・神々廻（ししば）を八木勇征さん、大きな電ノコを振り回す、マイペースで天然な性格の大佛（おさらぎ）を生見愛瑠さんが演じます。

■北村匠海「僕の持てる全力でやらせていただきました」

南雲を演じる北村さんは「漫画を実写化する責任を僕は沢山感じてきた役者でもあると思います。SAKAMOTO DAYSは連載当初から読んできた漫画で、南雲がどれだけの人気か、ひょうきんだけど人に掴ませない奥の心、死んでいるようで死んでいない目、そして最強であるということ。とても難しい。それでも僕に任せてくれたので僕の持てる全力でやらせていただきました」とコメント。

神々廻を演じる八木さんは「もともと大好きだった原作がまさかの実写化、更に学生の頃から好きだった念願の福田組に入ることができ、幸せな気持ちと同時に驚きのあまり“これってドッキリ？”と感じるほどでした」と念願だった福田監督作品への出演について思いを語りました。

また、大佛を演じる生見さんは「原作やアニメをみていて、“SAKAMOTO DAYS面白いからみてほしい！”とマネージャーさんにも勧めてたところにこのお話を頂き、とてもびっくりしました、、！本当に嬉しかったです！！」と喜びのコメントを寄せました。