３０日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、東京・東上野の路上で２９日夜、中国籍の男性が３人組の男らに催涙スプレーをかけられ約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われる一方、３０日未明にも東京・大田区の羽田空港駐車場で、別の男性が催涙スプレーをかけられる事件も発生。男性の車には約１億９０００万円入りのスーツケースがあったという二つの事件について報じた。

記者キャスターの広内仁氏は「現金４億円あまりが奪われる強盗事件が発生。防犯カメラが逃走したと見られる車を捉えていました」と、まず報道。

さらに羽田空港での事件の被害者男性が香港に降り立った後、再び５８００万円入りのリュックを奪われる被害に遭ったことを報道。現地警察が事件に関わったと見られる１人を逮捕したことも報じた上で広内氏は「今回の事件、なぜ、あれだけの現金が運ばれていたのか。その情報がどうやって漏れたのか詳しいいきさつの解明が待たれます」と話した。