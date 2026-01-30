群馬県伊勢崎市の国道１７号で２０２４年５月、トラックを飲酒運転して車２台に衝突し、家族３人を死亡させたなどとして自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）に問われた同県吉岡町下野田、元運転手鈴木吾郎被告（７１）の裁判員裁判の公判が３０日、前橋地裁（高橋正幸裁判長）であった。

検察側は法定刑上限の懲役２０年を求刑。弁護側は過失運転致死傷罪にとどまると主張して結審した。判決は２月１３日。

検察側は論告で、被告はトラックを運転する前に２２０ミリ・リットル入り焼酎を２本飲んだとみられ、事故時の血中アルコール濃度は酒気帯び運転の基準の５倍以上だったと推定されると指摘。「極めて危険で悪質」と非難した。弁護側は、前方をよく見ていなかったことや速度の超過などが事故の原因だとし、「飲酒が立証されたとは言えない」と述べた。

起訴状によると、被告は２４年５月６日、アルコールによって正常な運転が困難な状態でトラックを運転し、中央分離帯を乗り越えて対向車線の乗用車に衝突。前橋市樋越町、会社員塚越寛人さん（当時２６歳）と長男湊斗（みなと）ちゃん（同２歳）、寛人さんの父で同県渋川市赤城町宮田、会社員正宏さん（同５３歳）を死亡させ、別の車の５０歳代女性にも軽傷を負わせたとされる。

検察側は危険運転が認められない場合に備え、過失運転致死傷罪と道路交通法違反（酒気帯び運転）を予備的訴因としている。これに基づく求刑は懲役１０年とした。