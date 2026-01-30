「すごい！」と喜びすぎる親が、子どもを追い詰める。プロに聞く、テスト後の正しい反応とは？
テストで良い点をとると、つい「すごい！」と大喜びしてしまう。逆に点数が思わしくないと、がっかりした気持ちが顔に出てしまう。そんな経験はありませんか？
実は、その何気ない親の反応が、子どもにとっては大きなプレッシャーになっていることがあります。
3人の娘を桜蔭をはじめとする難関校合格へ導いた井上晴美さんは、「親の一喜一憂こそが、子どもを追い詰めてしまう原因になる」と指摘します。
テストの後、親はどんな反応を示せばいいのか。何をほめ、何を避けるべきなのか。井上さんの著書『中学受験で子どもを壊さない！合格へ導く「5つの約束」』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）から、子どもが安心して挑戦を続けられる関わり方を抜粋してご紹介します。
それは、とにかくたくさんほめること。結果が良い場合はもちろん、悪い場合もほめてあげましょう。
「悪いときには叱ったほうがいいのでは？」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、悪い中でも必ず良い部分があるはずです。少しの変化でも見逃さず、ほめてあげられるといいですね。
また、その結果に至るまでの努力の過程こそ、次につながるほめポイントです。
そうすることで子どもは、「テスト前のこの行動が、こんなふうにして良い結果につながったんだ」という因果関係を意識できるようになります。
子どもは良い点がとれた理由を理解しているとは限りません。テストが終われば、それまでの努力を忘れてしまうこともあります。
だからこそ、「なぜ正解できたのか」「なぜ良い結果になったのか」を親が一緒に振り返り、子どもがその行動を定着させられるようにしていきましょう。
たとえば、「漢字を5回ずつ書いて練習していたから、こんなに正解できたね」「基礎を丁寧に理解したから、応用問題も解けているね」というように、できるだけ具体的にその過程をほめてください。
そうすれば子どもは、自分の努力が報われるプロセスを体感し、その行動を続けたいと思うようになります。
こうして良い行動が定着すると、結果もさらに良くなっていくはずです。
テストの結果がどれほど悪かったとしても、ほめるポイントはいくらでも見つけられます。
たとえ点数が低くても、子どもが自分なりに考えて勉強をした結果なのであればほめてあげましょう。過去の反省を生かした努力の跡が見えたのなら、その点をほめてあげましょう。
そうしたほめポイントを見過ごすことなく、丁寧に拾い上げて子どもに伝えてはいかがでしょうか。
「何がダメだったのか」ではなく、「何が良かったのか」「次はどうすればもっと良くなるか」をテーマに、楽しくディスカッションをしてください。反省会ではなく、作戦会議のつもりで話し合いましょう。
そうすれば、子どもにとってテストはもちろん、テスト前の勉強もいやなものではなくなります。
さらには親の存在も、敵ではなく「自分を応援してくれる味方」として心に残るはずです。
▼ポイント
・テストの後にほめるのは、「結果」ではなく「努力の過程」
・努力の過程を具体的にほめることで、子どもは「どんな行動が良い結果につながるのか」を知ることができる
・テストの後には、勉強の作戦会議のつもりで楽しくディスカッションをする
二人三脚でがんばっている親としては、「すごい！」「がんばったおかげだね！」と一緒に大喜びをしたくなるかもしれません。
ですが、そうして舞い上がった様子を見せていると、いつしか子どもは自分を追い詰めてしまうことがあります。努力をしても点数が上がらないときや、点数が下がってしまったときに自分を責めてしまうのです。
大人が何も言わなければ、実は子どもはそれほどテストの点数を気にしません。高得点をとればうれしいという気持ちはもちろんあるのですが、大人が思うほど気持ちを揺さぶられることはなく、淡々と受け止めることができます。
それにもかかわらず、子どもはなぜテストの点を強く意識するようになるのでしょうか？
それは、親をはじめとする大人が一喜一憂する姿を見せているから。
親が高得点に大喜びする姿を見れば、子どもは「次も良い点をとって喜ばせたい」と思うようになります。それは一時的にはモチベーションにつながり、うれしい結果を引き寄せる可能性もあります。
でも、どれほどの努力をしても、右肩上がりの状態だけが続くことはありません。成績が伸び悩むこともありますし、運が味方をしてくれず実力を出し切れないこともある。それが現実なのです。
そうした反応は、子どもに「良い点がとれなければ親をがっかりさせてしまうのでは？」と不安を与え、余計なプレッシャーを感じさせてしまいます。
さらに子どもは十分にがんばっているのに、「がんばりが足りなかった」と自分を責めてしまうこともあります。
理想的なのは、親がいつでも平常心を保つこと。良い点がとれたときほど、「がんばったね。あと少しでとれたと思う惜しかった問題は振り返っておこうか」と落ち着いた対応をしましょう。
そのほうが子どもは、結果的に安心して挑戦を続けていけるのです。
▼ポイント
・テストの結果を見た親が、喜びすぎたり落胆しすぎたりすると、子どもは余計なプレッシャーを感じることも
・高得点をとれたときこそ、平常心の対応をこの記事の執筆者：井上 晴美 プロフィール
中学受験ママ力開花アカデミー主催、Suclead 株式会社代表。長女の希望により、公立小5年生11月から中学受験をスタート。中学受験の世界、格差に衝撃を受けながらも3カ月で長女の偏差値を20上げるなど奮闘するが、ストレスの多い受験に悩み個性心理学を学ぶ。その後、姉妹を桜蔭合格へ導く。2016年より、同じように悩む受験生ママのため、個性心理学受験カウンセリングをスタートする。子育て受験相談は延べ4800人。(文:井上 晴美)
