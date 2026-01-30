「魔女みたいで可愛い」美人YouTuber、レディー・ガガライブ参戦服に反響！ 「ガガちゃんの世界観すぎる」
2人組YouTuber・パパラピーズのタナカガさんは1月29日、自身のInstagramを更新。ライブを鑑賞した際のコーディネートを披露し、反響が寄せられました。
【写真】タナカガのレディー・ガガライブ参戦コーデ
コメントでは「オシャレすぎる！！！」「すごい！手作り？！」「参戦服超超超似合ってて素敵です」「ガガちゃんの世界観すぎる」「魔女みたいで可愛い」「レディガガに寄せたメイクもかわいい」「最後の写真めっちゃ本人に見えた!!」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「最後の写真めっちゃ本人に見えた!!」タナカガさんは「MAYHEMBALL TOKYO」とつづり、7枚の写真と2本の動画を投稿。アーティストのレディー・ガガさんの来日公演『The MAYHEM Ball』を鑑賞した際のショットを公開しました。タナカガさんはドレスやヘッドドレスなど全てブラックコーデでまとめています。ブリーチしたであろう眉や濃いめのメイクとも相まっていつもとは違う印象です。
「推し活楽しんでるガガちゃんも可愛い」22日にはレディー・ガガさんの来日公演を記念したポップアップストアで撮影したと思われる写真を投稿したタナカガさん。ファンからは「推し活楽しんでるガガちゃんも可愛い」「やっぱりオタクは楽しいですよね」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
