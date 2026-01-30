西日本新聞社は、衆院選の福岡11区の立候補者5人に、経済対策、安全保障・外交政策、外国人政策について考えを聞いた。各候補者の記者会見の質疑応答などを基に、担当記者がまとめた。質問への回答を紹介する。（届け出順）

辻 智之氏（中道新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 「失われた30年」の世代。消費税を上げてきてしまったことで、社会全体にダメージが蓄積されている。消費税は一律5％に下げ、法人税はいったん上げるというように、調整しながら構造的に見直していく必要がある。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 支持者向けの発信という意図があるのかもしれないが、国民をあおるような高市首相の対中発言には怖さを感じる。日本は成熟した国だと思っている。もう一段違うレベルで、したたかな外交を展開するべきだ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A フィリピンで約1年半働き、海外で働く大変さはよく分かる。土地取得制限といった一定の規制は必要だが、外国人というだけで一方的に排除するのは反対。いい国だと思ってもらえる方が国益につながる。

武田 良太氏（自民元職）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 2025年度補正予算18兆円のうち、9兆円が物価高対策に充てられたが、経済が停滞している現状では減税が基本だと信じる。高市政権の「責任ある積極財政」は、財源を示しつつ、国民の暮らしを支えることが大切だ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 日本が核保有国に囲まれている現実を直視するとともに、国民を守る国家の責任として防衛策を常に考える必要がある。ただ、中国とは経済的な協力関係も重要であり、冷静かつ建設的な交流も深めるべきだ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 人材不足が深刻な中、日本で働きたい外国人が日本のルールの中で安心して働ける環境を整えなければ、日本の経済は持たない。排斥ではなく、ルールを明確化し、理解してもらうことが大事だ。

志岐 玲子氏（社民新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 高市政権の物価高対策は“バラマキ”で、抜本的な解決策ではない。評価は0点だ。現在の不公平な税制度を改めなければいけない。消費税ゼロを実現し、大企業の内部留保や富裕層への課税を強化する。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 2026年度当初予算案で防衛費9兆円を計上した。軍拡路線にストップをかける。外交に最も大事なのは文化的な交流。核保有について「抑止力」と説明するが、戦争をするための準備でしかない。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 少子高齢化で労働力が不足する中、外国人を安い賃金で働かせている。外国人をただの「働く駒」としか見ていない。働く仲間であれば、外国人も日本人も同じ賃金・待遇で働いてもらわなければいけない。

井上 直生氏（参政新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 効果を正直実感しておらず、期待もしていない。評価する段階にもなっていない。食料品の高騰に対して、全体の賃金が追い付いていない。再生可能エネルギーの賦課金を廃止し、電気料金を少しでも安くするべきだ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 核兵器保有の議論をタブー視するべきではない。国民を守る上では必要な検討だ。（高市首相の）台湾有事を巡る発言に問題はなかった。隣の家が襲われているなら身構えるのは当然。過剰に反応しすぎではないか。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 外国人の子どもが日本の学校に通うと先生の負担が増えるなど混乱する。多文化共生はやらない方がいい。外国人を受け入れるために予算を割くよりも、日本の経済や日本人の子どもが増えるための政策を行うべきだ。

村上 智信氏（維新前職）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 税収増に伴い、財政規模が拡大するのは当然。財政赤字を過度に心配する必要はない。経済成長には政府による経済的刺激が必要。物価高対策として電気料金補助やガソリン税の暫定税率廃止、教育・給食の無償化を評価する。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 外交・話し合いでの解決が最善。紛争の火種となるエネルギー問題解決に核融合の推進を主張。補正予算で300億円の核融合関連予算を確保したことは成果。一方で有事への備えとして安全保障関連3文書の見直しは必要。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 人手不足を補うため外国人の労働力に頼るのはやむを得ない。一方で、不法滞在者の増加による治安悪化への懸念も問題化している。経済界の要請と治安維持のバランスを取る制度設計が大切だと考えている。