西日本新聞社は、衆院選の福岡8区の立候補者3人に、経済対策、安全保障・外交政策、外国人政策について考えを聞いた。各候補者の記者会見の質疑応答などを基に、担当記者がまとめた。質問への回答を紹介する。（届け出順）

麻生 太郎氏（自民前職）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A ガソリンの暫定税率廃止や所得税が生じる「年収の壁」引き上げなど、物価高対策は確実に進んでいる。2025年度補正予算の早期執行により、その効果を実感していただくと同時に、さらなる賃上げを目指す。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 高市早苗政権誕生後、外交安全保障の基軸となる日米関係は、安倍晋三政権の時よりも強固なものになっているとも言える。対中関係については、日本の立場を明確にしながら、必要な主張をしていく。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 海外からの観光客が国内で消費する金額は約9・5兆円。この意味は大きい。人口減が進む中、外国人労働者がいなければ、地域経済も成り立たない。もちろん日本人と同じようにルールを守ってもらうことが大前提だ。

森田 俊文氏（無所属新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 積極財政の方向性は支持するが、国債増発による円安進行への市場説明が不足している。再エネ賦課金廃止と消費税撤廃、子育て支援拡充で家計負担を減らし内需を拡大することで、経済成長と税収増を図るべきだ。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 隣国を刺激する強硬姿勢は避けるべきだ。米国のアジア関与後退が現実化する中、対話重視の外交で緊張緩和を図ることが重要。過度な米国依存を見直し、自国を自分たちで守る実効的な防衛力を冷静に整備すべきだ。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 海外在住経験から急激な外国人増加が社会不安を招くことを体感している。人手不足を外国人労働力で安易に補う政策には反対。まず日本人の賃金改善と労働環境整備で国内労働力を活性化し、日本人の雇用を守るべきだ。

沖園 理恵氏（れいわ新人）

Q 高市早苗首相は「責任ある積極財政」を掲げ、昨年末には物価高対策などを盛り込んだ122兆3092億円の新年度予算案を閣議決定した。高市政権の経済対策の評価は？ 経済政策ではどういった手だてが必要か。

A 高市首相の経済対策は人々の生活への投資ではなく企業への投資であり、さらなる物価高を招いている。この点から評価できない。今すぐに10万円の現金支給と消費税の税率を0％にすることが必要だと考える。

Q 高市内閣は、非核三原則の見直しを検討しているとされ、政府高官の1人は核保有の必要性にも言及した。台湾有事を巡る首相の発言で、日中関係は緊張状態にもある。高市政権の安全保障、外交政策をどう受け止める？

A 高市政権は米国追従で防衛予算を増やし、戦争の準備をしている。こんな多額の防衛予算はいらない。ロシアや中国など全ての国を含めた平和外交が必要で、共存が最も大切。互いを尊重し、協力する外交関係を築きたい。

Q 政府は「国民の不安を解消する」として、外国人政策の見直しに関する議論を進めている。高市政権による現行制度の変更や、規制強化に関する受け止めを。外国人政策の見直しの是非についてどう考える？

A 外国人排斥の風潮は国民生活の苦しさから目を背けさせるために起きている。労働力不足から全産業が外国人労働者に支えられており、外国人との共存は大切。一定のルール作りを進め、異文化を理解し合うことが必要だ。