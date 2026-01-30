大切な人への贈り物や、自分へのご褒美にいかがでしょうか。

ニューヨーク発のブラウニーに、定番のベルギーチョコレート。

アミュプラザ長崎に「バレンタインの期間限定ショップ」が登場です。

来月14日のバレンタインを前に、アミュプラザ長崎に期間限定ショップがオープンしました。

定番のベルギーチョコレートに、鮮やかな色合いが楽しいドーナツも。

個性豊かなスイーツが並びます。

アミュプラザ長崎で始まった、バレンタイン限定のポップアップ。

チョコレートなど、この時期にぴったりなスイーツを販売する 6店舗が登場しました。

こちらはニューヨーク発のブラウニー専門店「ファットウィッチニューヨーク」。

ひとくちサイズの濃厚なブラウニーが12種類。

1個から購入することができ、好みのフレーバーを探すのも楽しみのひとつです。

（冷川小粹アナウンサー）

「濃厚。チョコレートの甘みが、わっと口の中に広がって、後味は上品」

ギフト向けのおしゃれな箱は、用途に合わせてサイズを選べます。

（ファットウィッチニューヨーク 尾野 真彩さん）

「4個入りはちょっとしたプレゼントに、9個入りは大切な人やお世話になっている人に渡す人が多い。チョコレートが好きな人におすすめしたいので、ぜひバレンタインに買い求めていただけたらうれしい」

ポップアップは来月15日まで。

2月7日からは、ベルギー王室御用達のチョコレートブランド「ピエールマルコリーニ」も出店します。