俳優の岩城滉一と妻でタレントの結城アンナが、1月28日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。今年で結婚50周年を迎えるが、岩城が妻についていた“ある嘘”を告白した。

【映像】黒柳徹子「可愛い」と絶賛 岩城滉一＆結城アンナの結婚当時の写真

74歳になった現在も、バイクレースに出場するなどアクティブに活動している岩城。昨年11月に行われたレースでは見事優勝を果たしたというが、司会の黒柳徹子から「そのことをご存知なかったんだって、奥さまは」と暴露される。

岩城が「実を言うと、言ってなかったんです。言えなくて」と認めると、黒柳は打ち合わせで明らかになったことだと指摘。岩城は「その時に（結城は）初めて知って、『えっ！？』て言われて、ヤベッと思ったんだけど」と焦ったことを告白した。

さらに岩城は、レース中に負ったケガについても隠していた。雨でスリップして転倒した際、重さ200キロ以上あるバイクの下敷きになり、指を骨折してしまったという。「（左手の人差し指が）まっすぐならなくなっちゃって」と手を差し出したが、ケガのことは結城にこう説明していたそうだ。

「『ドアに挟まれて指折った』って言ったんです（笑）」

この苦しい言い訳に対し、結城は「後ろめたいことがあるので、『痛い』だとかは言わないんですけど、なんか変なんですよ」と違和感を覚えていたことを明かしつつ、「（指が）あるだけいいじゃない」と岩城に厳しいツッコミを入れていた。（『徹子の部屋』より）