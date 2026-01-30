３人組ロックバンド・サンボマスターが３０日、公式ＨＰで３月１日の沖縄公演の延期を発表した。ボーカル・ギターの山口隆が左手の指を骨折。医師による完治見込み時期の診断結果を踏まえての判断と説明した。

この日、「唄とギター山口隆の左手の指の骨折により開催見合わせを発表しておりました、サンボマスター全員優勝 ＶＩＣＴＯＲＹ２５「全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜」関西地区全員優勝決定戦２／２３（月祝）＠神戸ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ公演に引き続き、沖縄地区全員優勝決定戦３／１（日）＠沖縄 那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場につきましても、医療機関による完治見込み時期の診断結果を踏まえ、公演を延期することと判断いたしました」と発表。

「ライブを楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した上で山口の現状については「順調に回復に向かっており、３月１２日（木）名古屋公演以降の開催を目指し、引き続き治療に取り組んでおります」と説明した。