新加入の楽天・田中千晴投手（２５）が３０日、沖縄・名護市内で入団会見を行った。楽天から海外ＦＡ（フリーエージェント）権を行使して巨人入りした則本の人的補償で移籍。背番号は「２９」で、沖縄・金武町での１軍キャンプスタートが決まった。リリーフ起用が想定される右腕は５０登板以上＆防御率１点台の目標を掲げ、恩返しの飛躍を見据えた。

新たなユニホームに身を包んだ田中千は、真っすぐに前を見ていた。則本の人的補償として加入。移籍決定直後は困惑したこともあったが、もう迷いはない。吹っ切れている。「これからジャイアンツで絶対（ポジションを）取ってやろうと思ったところだったので、最初は戸惑いましたけど、（楽天に）必要としてもらえるのはすごいうれしいこと。チャンスが増えるのは間違いないと思うので、本当にありがたい」と、新天地での飛躍を誓った。

ルーキーイヤーから１軍登板を果たすも、右肘クリーニング手術を受けた影響が響き、昨年は１軍登板なし。それでも、１５０キロ台の直球と鋭く落ちるフォークを武器に、２軍では３６登板して防御率１・５１の好成績を残していた。石井ＧＭは「真っすぐが強い。デビューよりは若干数値は落ちてますけど、上がる要素もある。あとは縦変化というのが、うちにない強さがある」と評価し、リリーフ起用を構想している。田中千も「中継ぎであれば５０登板で防御率１点台を掲げてやりたい」と目標を設定。昨季１軍の舞台に立てなかった悔しさをぶつける。

活躍することが古巣への恩返しになる。巨人との対戦は交流戦や日本シリーズ。前日２９日には巨人・浅野と食事をしたという田中千は「（浅野からは）全球真っすぐでお願いしますみたいに言われた」と笑顔で明かし、「一人一人（巨人の）選手の特徴は他のチームより分かっている」と“Ｇ倒”のイメージを膨らませた。

巨人ではファンフェスタで尾崎豊の「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」を熱唱するなど、Ｇ党から愛されてきた。新天地での歌声のお披露目については「待っててください」とニヤリ。楽天・内がギターの弾き語りを行っていることはリサーチ済みだ。「（内に）譲ります」と謙遜しつつ、コラボを提案されると「確かに、それができたら面白い」と“共演”を思い描いた。心機一転臨むプロ４年目。確固たる居場所を築き、東北を熱く盛り上げる。（宮内 孝太）