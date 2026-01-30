今回の選挙では与野党のほとんどが、「消費税の減税」を公約に掲げています。

家計簿をつけているグループの会にお邪魔して、受け止めを聞いてきました。

家事や子育てなどを学びあう「鹿児島友の会」では、月に1回程度、家計簿について話し合っています。きょう30日は、去年1年間の家計簿を振り返りました。

山元幸子さん(62)は夫と二人暮らし。去年1年間の生活費のうち、4分の1が食料品代で合計およそ70万円でした。ここから、1年間に支払った消費税の金額を計算してみると。

（鹿児島友の会 山元幸子さん）「5万1000円も。1か月の食費予算が5万8500円。1か月分にあたるぐらいのお金を消費税として払っていたんだ」

家計簿をつけているほかの会員も、1年間に支払う消費税の金額に驚いていました。

民間の試算によると食料品の消費税がゼロになった場合、1年間の減税額は所得が低い世帯で5万7000円。所得の高い世帯では11万8000円にのぼるとされています。

物価高も家計を悩ませる中、各党の公約には「減税」の文字が並びます。自民党と日本維新の会は、「食料品の消費税を2年間ゼロに向け検討を加速する」と表明。中道改革連合などは「食料品は恒久ゼロ」を掲げています。さらに国民民主党や共産党は「一律5%」、参政党などは「廃止」、社民党は「すべてゼロ」です。

一方で、会員の皆さんが気にしているのが…。

（80代）「消費税が完全になくなったら財源がなくなる。消費税が悪いとも思わない」

（70代）「広く見ている人たちを選べたら」

消費税を引き下げる際、国の税収は▼食料品のみゼロなら4.8兆円▼一律5%で15.3兆円、▼廃止の場合31.4兆円規模で失われます。

衆院選の争点の柱の1つとなっている「消費減税」。各党や候補者の主張を冷静に見極める必要がありそうです。

