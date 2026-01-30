鹿児島市の山形屋の駐車場の一つ「朝日通り立体駐車場」があす31日で閉鎖します。

46年間稼働していて、理由は老朽化です。

山形屋の朝日通り駐車場は1979年5月に完成した機械式駐車場で、あわせて180台駐車できます。

（記者）「半世紀近くにわたり利用されてきた駐車場。あちらには『ありがとう』のメッセージもある」

山形屋によりますと、建物や機械の老朽化が進み、必要な部品の入手も難しい上、駐車できる車のタイプも限られることから、閉鎖が決まりました。敷地は今後、売却予定で、財務の健全性を高める考えです。

（50代）「雨の時などとても楽だった。ここがなくなるのは寂しい。（出庫時の回転で）気持ちが切り替わる、楽しい買い物の時間が終わって、現実に戻るかという感じ」

40年以上利用し、誘導係の人と一緒に写った写真を持ってきた人も。

（80代）「大変お世話になった。とても優しくて。ここがなくなるのは、寂しい」

（50代）「山形屋には頑張ってほしい。たくさん商業施設は新しいものができているが、私たち世代にとっては山形屋はなくてはならないもの」

山形屋の常設の駐車場は、閉鎖する朝日通りの立体駐車場のほかに、「いづろ駐車場」があります。朝日通りの駐車場閉鎖に伴ってあさって2月1日からは、センテラスパーキングに100台分を借り受ける予定です。

