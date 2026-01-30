来月8日投開票の衆議院議員選挙。ニューズナウでは鹿児島県内4つの選挙区の候補者を紹介しています。

今回は鹿児島3区です。

届け出順に

▼中道改革連合・前職で5期目を目指す野間健さん

▼自民党元職の小里泰弘さん

の2人が立候補。

戦いの枠組みが変わる中での与野党激突になりました。

中道改革連合前職の野間健さんは日置市出身の67歳です。2012年の衆院選で国民新党公認として初当選。2014年に無所属で2期目、2017年、希望の党公認での落選を経て、2021年・おととしと立憲民主党公認で連続当選し、現在4期目です。選挙戦では立憲民主党から中道に合流した経緯に触れ、幅広い支持を呼びかけます。

（野間健候補（67） 中道・前（4））「普通に私たちがまともに暮らす世の中、平和な世の中。働けば報われる世の中、社会をつくろう。鹿児島の中道のど真ん中を行く政治、中道改革連合。一緒になって皆さんと盛り上げていくために全力で頑張ることを誓う。どうか皆さん力を貸してください」

草の根の活動で築いた支持基盤に加え、公明党とも初めてタッグを組み、5期目の当選を目指します。

（公明党県本部 窪田哲也 代表）「不真面目な政権、これ以上、このままのかたちで続けさせるわけにはいかない」

自民党元職の小里泰弘さんは霧島市出身の67歳です。2005年の衆院選で自民党公認として初当選。2017年まで選挙区で5回連続当選し、2021年の比例復活当選を経て、おととしの衆院選で初めて議席を失いました。選挙戦では大臣経験などの実績を強調し、高市政権の継続を呼びかけます。

（小里泰弘候補（67） 自民・元（6））「あらゆる声をいただいてこれを政策というかたちにし、予算というかたちにして必ずや皆さんに返す。国政に復帰して自らの使命を果たす」

前回の衆院選以降、てこ入れした後援会組織や自民党の所属議員らの支援を受け、国政への返り咲きを狙います。

（自民党 吉留厚宏 県議）「高市なのか野田なのか。勝利して全国にその名をとどろかせよう」

過去3回、鹿児島3区でしのぎを削ってきた同い年の2人。結果は野間さんが2勝、小里さんが1勝です。短期決戦の中で、それぞれが戦術に知恵を絞ります。

野間さんの陣営は…

フットワークの軽さをアピールしようと、SNSをこまめに更新します。

「なかなか皆さんが（野間候補の）顔を見られないので」

小里さんの陣営は…

高市内閣の高い支持率を追い風に、SNSでの情報発信にも力を入れています。

「若い層にも小里候補を知ってもらおうと思って」

前々回、前回に続いて一騎打ちとなった2人の勝負。

野間さんは食料品の消費税ゼロや物価上昇に合わせた年金の増額、農林水産業の生産者への戸別所得補償の復活などを訴えています。

（野間候補を支持 80代）「真面目で人柄がいい。日本の平和を心から願って頑張っている。まさしく中道の人」

（野間候補を支持 80代）「消費税ゼロを実行してほしい。物価高騰でどうしようもない」

（野間健候補（67） 中道・前（4））「大都市中心の政治にまた逆戻りしようとしている。地方創生が政策の中で消えてしまっている。これを取り戻して私たちの地域、地方の1次産業をはじめ、しっかりとした基盤を取り戻していくのが今回の選挙の大きなテーマだと思う」

小里さんは食料品の消費税ゼロや物価を上回る賃上げ、切れ目のない子育て支援としての出産費用の無償化などを訴えています。

（小里候補を支援 医師・50代）「親身になって相談にのってくれる。聞くだけでなく、国に持ち帰っていろいろな政策に変えて予算をつけてきた実績」

（小里候補を支持 団体職員・50代）「農業政策をこれからやっていく上ではどうしても小里さんに頑張ってほしい」

（小里泰弘候補（67） 自民・元（6））「内外激動の時代。多くの課題がある。これをしっかりと解決し、日本を前に進める。高市総理を支えて安定した政権基盤をつくり、日本を未来へとしっかり進めていく。そのことが大事」

与野党が火花を散らす激戦の3区。軍配はどちらにあがるのでしょうか？

