22:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（1月）
予想　-0.1%　前回　0.0%（前月比)
予想　1.9%　前回　1.8%（前年比)　
予想　-0.2%　前回　0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.0%　前回　2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

22:30
カナダ実質GDP（11月）
予想　0.2%　前回　-0.3%（前月比)
予想　0.7%　前回　0.4%（前年比)

米生産者物価指数（PPI）（12月）
予想　0.3%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.8%　前回　3.0%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　2.9%　前回　3.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

23:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（1月）
予想　44.1　前回　42.7（43.5から修正）

31日
3:30　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）

5:00　
ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演

7:00　
ボウマンFRB副議長、金融政策と監督規制について講演（質疑応答あり）


米連邦政府「つなぎ予算」期限切れとなる見込み

米主要企業決算
シェブロン、エクソンモービル

※予定は変更されることがあります。