ＮＹ市場 この後のイベント

22:00

ドイツ消費者物価指数（速報）（1月）

予想 -0.1% 前回 0.0%（前月比)

予想 1.9% 前回 1.8%（前年比)

予想 -0.2% 前回 0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.0% 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



22:30

カナダ実質GDP（11月）

予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)

予想 0.7% 前回 0.4%（前年比)



米生産者物価指数（PPI）（12月）

予想 0.3% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.8% 前回 3.0%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 2.9% 前回 3.0%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



23:45

米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（1月）

予想 44.1 前回 42.7（43.5から修正）



31日

3:30

ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）



5:00

ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演



7:00

ボウマンFRB副議長、金融政策と監督規制について講演（質疑応答あり）





米連邦政府「つなぎ予算」期限切れとなる見込み



米主要企業決算

シェブロン、エクソンモービル



※予定は変更されることがあります。

