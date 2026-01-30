本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
1/30
EUR/USD
1.1750（6.77億ユーロ）
1.1800（25.0億ユーロ）
1.1850（21.0億ユーロ）
1.1900（41.0億ユーロ）
1.1925（8.07億ユーロ）
1.1950（8.79億ユーロ）
1.2000（6.25億ユーロ）
1.2110（8.92億ユーロ）
USD/JPY
149.75（6.00億ドル）
155.00（8.64億ドル）
156.00（13.0億ドル）
156.50（5.76億ドル）
GBP/USD
1.3500（6.86億ポンド）
1.3550（5.45億ポンド）
ユーロドルは1.1900に大規模設定あり、期限までの吸い寄せ効果に注目
ドル円は155.00に中規模設定、ポンドドルは1.3550と1.3500に設定あり
