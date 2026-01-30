9人組グループ・Snow Manの『カリスマックス』が、30日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』にて、自身最速で累積再生数1億回を突破しました。

週間再生数は約578.3万回を記録。累積再生数は1億99.3万回となり、2025年8月25日に配信がスタートしてから登場22週目で1億回の大台に到達。1億回を突破するのは、『ブラザービート』に続き通算2作目となります。

本作は、1990年代~2000年代に日本で流行した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした楽曲です。

■岩本照「沢山の方に聴いていただけて本当に嬉しい」

リーダーの岩本照さん（32）は、自身最速で累積再生数1億回突破したことについて「沢山の方に聴いていただけて本当に嬉しいです。まだこの楽曲に出会っていない皆さんにも早く出会っていただきたいです」とコメント。

また、“踊ってみた動画”が投稿されるなど、SNSでも話題になっていることについて「懐かしいと思ってもらえたり、新しいと思ってもらえたり、見てくださる方聴いてくださる方々が元気になってくれたら嬉しい想いがあります。老若男女の方に踊ってもらえてありがとうございマックスです」と感謝を伝えました。

オリコン調べ（2026/2/2付）